Началото на Англия – Аржентина е най-яловото на Мондиал от поне 60 години

Първото полувреме на полуфиналния сблъсък Англия – Аржентина от Мондиал 2026 предложи много битка на терена, но почти никакви удари към двете врати, с което беше поставен антирекорд в турнира.
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За първи път от поне Мондиал 1966 насам, откакто се води подобна статистика, не се стигна до нито един удар в първите 30 минути на мач от Световно първенство. Любопитното е, че предишното най-лошо постижение в това отношение отново беше с участието на Англия в настоящото издание на турнира. Става въпрос за ¼-финала срещу Норвегия, когато първият изстрел дойде в 29-ата минута. Сега първият удар в мача беше дело на Джон Стоунс след статично положение в 33-тата минута. Той обаче беше неточен, като пет минути по-късно Лионел Меси и Енцо Фернандес също не намериха целта. Така първото полувреме на мача завърши без точни удари. Чак в 47-ата минута се стигна до намесата на някой от вратарите, като Джордан Пикфорд спаси шут на Хулиан Алварес.
Също така очакваните голове (xG) през първата част от мача бяха едва 0.03, което е най-ниската стойност в този аспект сред всички досегашни 102 срещи от Мондиал 2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages