Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Началото на Англия – Аржентина е най-яловото на Мондиал от поне 60 години

Началото на Англия – Аржентина е най-яловото на Мондиал от поне 60 години

  • 15 юли 2026 | 23:48
  • 140
  • 0

Първото полувреме на полуфиналния сблъсък АнглияАржентина от Мондиал 2026 предложи много битка на терена, но почти никакви удари към двете врати, с което беше поставен антирекорд в турнира.

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

За първи път от поне Мондиал 1966 насам, откакто се води подобна статистика, не се стигна до нито един удар в първите 30 минути на мач от Световно първенство. Любопитното е, че предишното най-лошо постижение в това отношение отново беше с участието на Англия в настоящото издание на турнира. Става въпрос за ¼-финала срещу Норвегия, когато първият изстрел дойде в 29-ата минута. Сега първият удар в мача беше дело на Джон Стоунс след статично положение в 33-тата минута. Той обаче беше неточен, като пет минути по-късно Лионел Меси и Енцо Фернандес също не намериха целта. Така първото полувреме на мача завърши без точни удари. Чак в 47-ата минута се стигна до намесата на някой от вратарите, като Джордан Пикфорд спаси шут на Хулиан Алварес.

Също така очакваните голове (xG) през първата част от мача бяха едва 0.03, което е най-ниската стойност в този аспект сред всички досегашни 102 срещи от Мондиал 2026.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

  • 15 юли 2026 | 21:26
  • 1370
  • 2
Лацио представи най-новия си защитник

Лацио представи най-новия си защитник

  • 15 юли 2026 | 20:48
  • 993
  • 1
Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

  • 15 юли 2026 | 20:42
  • 2103
  • 2
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:00
  • 39401
  • 229
Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

  • 15 юли 2026 | 20:22
  • 4254
  • 1
Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

  • 15 юли 2026 | 19:43
  • 2019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:00
  • 39401
  • 229
Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 20:50
  • 35812
  • 110
Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

  • 15 юли 2026 | 20:10
  • 19661
  • 102
Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 75628
  • 150
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 31960
  • 61
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 25485
  • 44