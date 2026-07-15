Началото на Англия – Аржентина е най-яловото на Мондиал от поне 60 години

Първото полувреме на полуфиналния сблъсък Англия – Аржентина от Мондиал 2026 предложи много битка на терена, но почти никакви удари към двете врати, с което беше поставен антирекорд в турнира.

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За първи път от поне Мондиал 1966 насам, откакто се води подобна статистика, не се стигна до нито един удар в първите 30 минути на мач от Световно първенство. Любопитното е, че предишното най-лошо постижение в това отношение отново беше с участието на Англия в настоящото издание на турнира. Става въпрос за ¼-финала срещу Норвегия, когато първият изстрел дойде в 29-ата минута. Сега първият удар в мача беше дело на Джон Стоунс след статично положение в 33-тата минута. Той обаче беше неточен, като пет минути по-късно Лионел Меси и Енцо Фернандес също не намериха целта. Така първото полувреме на мача завърши без точни удари. Чак в 47-ата минута се стигна до намесата на някой от вратарите, като Джордан Пикфорд спаси шут на Хулиан Алварес.

30 - England v Argentina is the first FIFA World Cup match on record (since 1966) not to see a single shot in the first 30 minutes. Indeed, the previous record for longest wait for a shot was England's last game against Norway (29th min).



Cagey. pic.twitter.com/06nQhWQrEq — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Също така очакваните голове (xG) през първата част от мача бяха едва 0.03, което е най-ниската стойност в този аспект сред всички досегашни 102 срещи от Мондиал 2026.

0.08 - Argentina e Inglaterra protagonizaron el primer tiempo con menos goles esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (0.08 xG). Duro. pic.twitter.com/5KUWNFTeyA — OptaJavier (@OptaJavier) July 15, 2026

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Снимки: Gettyimages