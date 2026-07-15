Меси счупи 68-годишен рекорд

Лионел Меси записа поредно постижение за историята в полуфинала между Аржентина и Англия на Световното първенство. Голямата звезда на „албиселесте“ очаквано започна като титуляр в епичния сблъсък на стадиона в Атланта, с което официално подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята на световните финали.

Новият исторически връх бе покорен от Меси на точна възраст от 39 години и 21 дни. Постижението е поредното доказателство за феноменалното дълголетие и непреходната класа на десетката на Аржентина.

Lionel Messi is the oldest outfield player to feature in a World Cup semi-final.



39 years and 21 days old. 🐐 pic.twitter.com/JyiRjpeHwP — Squawka (@Squawka) July 15, 2026

Предишното върхово постижение за най-възрастен полеви играч на такъв етап се държеше от легендарния германски полузащитник Фриц Валтер. Той поставя своя рекорд на Световното първенство през 1958 година в Швеция, когато на възраст от 37 години и 236 дни извежда Западна Германия (ФРГ) в полуфиналния сблъсък срещу домакините от Швеция (загубен от германците с 1:3). Меси прати в историята този 68-годишен рекорд. Единственият по-възрастен играч изобщо (включително вратарите), участвал в полуфинал, остава английският страж Питър Шилтън (40 години и 292 дни на Мондиал '90).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages