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МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси счупи 68-годишен рекорд

Меси счупи 68-годишен рекорд

  • 15 юли 2026 | 23:21
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Лионел Меси записа поредно постижение за историята в полуфинала между Аржентина и Англия на Световното първенство. Голямата звезда на „албиселесте“ очаквано започна като титуляр в епичния сблъсък на стадиона в Атланта, с което официално подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята на световните финали.

Новият исторически връх бе покорен от Меси на точна възраст от 39 години и 21 дни. Постижението е поредното доказателство за феноменалното дълголетие и непреходната класа на десетката на Аржентина.

Предишното върхово постижение за най-възрастен полеви играч на такъв етап се държеше от легендарния германски полузащитник Фриц Валтер. Той поставя своя рекорд на Световното първенство през 1958 година в Швеция, когато на възраст от 37 години и 236 дни извежда Западна Германия (ФРГ) в полуфиналния сблъсък срещу домакините от Швеция (загубен от германците с 1:3). Меси прати в историята този 68-годишен рекорд. Единственият по-възрастен играч изобщо (включително вратарите), участвал в полуфинал, остава английският страж Питър Шилтън (40 години и 292 дни на Мондиал '90).

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Снимки: Gettyimages

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