ПСЖ 2:1 Астън Вила, Дуе прати Вила отново напред

Отборите на Пари Сен Жермен и Астън Вила играят при 2:1 в мача за Суперкупата на Европа на "Ред Бул Арена" в австрийския град Залцбург.



След равностоен откриващ четвърт час на двубоя Хвича Кварацхелия (20') даде аванс на европейските клубни шампиони. Малко преди края на първото полувреме пък Браян Маджо израни. След почивката европейските клубни шампиони поведоха отново след гол на Дезире Дуе.



Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещата в реално време.

Champions League holders Paris Saint-Germain take on Europa League victors Aston Villa 😤#SuperCup pic.twitter.com/j1cucxSV5M — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2026

Парижани стигнаха до срещата, след като спечелиха Шампионската лига за втора поредна година срещу Арсенал след изпълнение на дузпи. Те вдигнаха трофея и миналата година, когато отново след 11-метрови наказателни удари надвиха другия гранд от Северен Лондон. Така французите ще могат да запишат двоен европейски дубъл във втора последователни година.



Бирмингамци от своя страна се включват в битката за отличието, след като през май вдигнаха Лига Европа след убедителен успех над Фрайбург. Те също ще спорят за втората си Суперкупа на Европа, след като през 1982 г. спечелиха Купата на европейските шампиони (прешественика на Шампионска лига). Тогава турнирът се провеждаше във формат от два мача и "виланите" прекършиха носителя на вече несъществуващата Купа на носителите на купи Барселона след загуба в Испания и победа в Англия.

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В навечерието на срещата Луис Енрике сподели, че няма точната представа доколко са се възстановили неговите футболисти след изтощителното лято, което имаха на Монадиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. В това отношение сташи треньорът на европейските клубни шампиони има късмета стражът му Матвей Сафонов да е в пълна кондиция, тъй като нямаше изяви на световните финали в Северна Америка заради рестрикциите към родината му Русия покрай военната агресия в Украйна. Той бе и единият от героите за парижани при победата им срещу Арсенал във финала на Шампионската лига през май, която дойде след изпълнение на дузпи. Авторът на попадението от редовното време в онзи мач и носител на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле тази вечер бе в групата, но бе разпределен да започне на резервната скамейка. От голмайсторите от 11-метровите наказателни удари във финала Бералдо, Хакими и Дуе бяха на линия сред титулярите, а четвъртият голмайстор Гонсало Рамош тотално отсъстваше от картинката, тъй като вече е състезател на Милан.

Prêts pour ce soir ? 😤🔥 pic.twitter.com/wsXT9mCsQ5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2026

Голямата новина при Астън Вила бе отсъствието под рамките на вратата на Емилиано Мартинес. Актуалният световен вицешампион и носител на златните медали от предходното Световно първенство с Аржентина ясно изрази желанието си да намери ново предизвикателство на клубно ниво, като слуховете го изправят пред трансфер в италианския гранд Ювентус. Това е част и от обновяването на носителите на Лига Европа, които през трансферния прозорец до този момент продадоха Юри Тилеманс на Манчестър Юнайтед, а Морган Роджърс отиде в Челси за рекордните 117 млн паунда. Именно те двамата вкараха два от трите гола срещу Фрайбург на финала в Истанбул през май, но все пак третият голмайстор от онзи мач Емилиано Буендия към момента все още е на "Вила Парк" и получи шанс от Унай Емери да стартира на "Ред Бул Арена".

Бирмингамци стартираха смело и в първите минути не пожелаха да се приберат, а вместо това натикаха съперника в неговата половина временно в опит да наложат ранна преса. Логично обаче парижани бързо овладяха топката и не позволиха носителите на Лига Европа да ги изненадат неприятно. Така двата тима преминаха в етап на надлъгване и чак в 10-ата минтуа европейските клубни шампиони слязоха опасно след изненадващо връщане на Дуе Назад, но англичаните се ориентираха добре и разиграването завърши с не опасно центриране от страна на Нуно Мендеш.



В 13-тата минута дойде и отговорът на бирмингамци. Бубакар Камара реши да не се церемони и стреля от дистанция, виждайки, че Невеш е напуснал линията си прекалено рано, но топката излезе в аут.

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Сблъсъкът продължи да се развива равностойно, но към средата на полувремето французите организираха нова стойностна атака, при която този път демонстрираха необходимата решителност, а Хрича Кварацхелия нанесе решителния удар, за да изведе напред символичните домакини. Грузинецът бе именно човекът, който изработи дузпата за парижани във финала на Шампионската лига, с която Усман Дембеле изравни срещу Арсенал, като доказа, че няма намерение да бъде по-малко ефективен играч и през сезон 2026/2027.

Иначе попадението даде импулс на парижани, които веднага опитаха да вкарат още веднъж, а Кварацхелия падна в наказателното поле. Главният съдия Омар Абдулкадир Артан от Сомалия нямаше никакви основания да отсъди дузпа.



В 28-ата минута дойде и най-чистото положение за бирмингамци, след като новото попълнение в отбора Браян Маджо засече центриране и топката мина на сантиметрри от вратата, пазена от Матвей Сафонов.



В 35-ата минута французите допуснаха ужасна грешка в средата на терена и се пропукаха, което позволиха на Хемингс да осъществи много бърз рейд. Навлизайки в пеналтерията обаче имаше бранител, който навреме го спря да излезе очи в очи със Сафонов и футболистът на Вила се видя принуден да върне към Маджо, който стреля встрани от вратата.

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Пет минути преди да изтече редовното на първата част най-добрият за "виланите" нанесе нов удар, след който топката излезе в корнер. При изпълнението на ъгловия познатият герой бе главното действащо лице и направи нов пропуск.



В 43-тата минута пряк свободен удар причини поредните главоболия за французите, а Камара можеше да добута топката във вратата, но Сафонов за пореден път се превърна в непреодолимата руска машина под рамките на вратата.

Подобно на съперника си "виланите" решиха да не пропиляват импулса от вкарания гол и веднага след подновяването на играта тъгнаха за пореден път смело напред. Маджо пак бе в епицентъра на събитията, а Пари Сен Жермен оцеля като по чудо и шейсетте секунди добавено време изтекоха без нова промяна в резултата. Така след много вълунуващо първо полувреме двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1.

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Луис Енрике предприе действия, виждайки че неговият тим постепенно отстъва и е напът да допусне неприятен обрат, поради което на почивката направи важна промяна. Така в игра се появи Усман Дембеле, който замени Манес Аклиуш. След почивката се забеляза и как Маркиньос се зае с нелеката задача да неутрализира персонално Браян Маджо.

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Въпреки че англичаните имаха по-чистите положение през втората част и дори обърнаха статистиката по отношение на отправените удари в своя полза, парижани бяха тези, които стигнаха до втори гол. Попадението отбеляза Дезире Дуе, като останаха съмнения за засада, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че голът е редовен, а щабът на Луис Енрике вдигна победоносно ръце.

Нататък "виланите" опитваха до последно и дори много дълбоко в добавеното време Маатсен намери с центриране Буендия, който обаче не успя да намери рамките на вратата и направи пропуск. Така момчетата на Емери не намериха аргументи да изравнят и парижани за втора поредна година ликуваха с трофея.

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ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН 2:1 АСТЪН ВИЛА

1:0 Хвича Кварацхелия (20')

1:1 Браян Маджо (45')

2:1 Дезире Дуе (61')



СУПЕРКУПА НА ЕВРОПА



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Пари Сен Жермен: 39. Матвей Сафонов, 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос, 51. Уилиан Пачо, 25. Нуно Мендеш, 33. Уарен Заир-Емери, 17. Витиня, 87. Жоао Невеш, 11. Манес Аклиуш, 14. Дезире Дуе, 7. Хвича Кварацхелия

Старши треньор: Луис Енрике



Астън Вила: 40. Марко Бизо, 2. Мати Кеш, 3. Виктор Линдельоф, 14. Пау Торес, 22. Ян Маатсен, 35. Жоао Гомеш, 8. Бубакар Камара, 7. Джон Макгин, 10. Емилиано Буендия, 53. Джордж Хемингс, 39. Браян Маджо

Мениджър: Унай Емери

НАЧАЛО: 12 август 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: „Ред Бул Арена", Залцбург (Австрия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Омар Абдулкадир Артан (Сомалия)

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