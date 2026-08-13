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Челси постави краен срок за оферти за Енцо Фернандес

  • 13 авг 2026 | 08:33
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Челси постави краен срок до петък за оферти на стойност поне 120 милиона паунда от клубовете, които проявяват интерес към полузащитника Енцо Фернандес, съобщава "Би Би Си". Бъдещето на 25-годишния аржентински национал на „Стамфорд Бридж“ е несигурно от март, когато той за първи път заговори за възможността да премине в Реал Мадрид.

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Приблизително по същото време неговият агент Хавиер Пасторе публично заяви, че клиентът му получава твърде ниско възнаграждение и иска да напусне след труден сезон, в който Челси завърши на десето място във Висшата лига и остана без трофей, след като загуби финала за Купата на Англия от Манчестър Сити.

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От Реал Мадрид с ново официално съобщение, този път за Енцо Фернандес

Впоследствие от Реал Мадрид обявиха, че „нямат намерение“ да привличат Фернандес. Така единственият известен потенциален кандидат за подписа му остава Манчестър Сити, чийто нов мениджър Енцо Мареска напусна Челси по средата на миналия сезон.

Все още не е ясно дали Сити е готов да плати исканата за футболиста сума. Известно е, че клубът от „Етихад“ проявява интерес и към мароканския полузащитник на Лил Аюб Буади.

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Челси определи 17:00 часа британско време в петък като краен срок за получаване на оферти и се очаква да настоява твърдо за исканите 120 милиона паунда, въпреки че привлече Фернандес от Бенфика за 107 милиона паунда през 2023 година. Целта на крайния срок е да сложи край на несигурността преди началото на сезона. Челси предостави на Фернандес и заинтересованите клубове около 60 дни, за да осъществят сделка на цена, която лондончани смятат за справедлива.

Новият мениджър Шаби Алонсо е разговарял с Фернандес за бъдещето му, но отказа да разкрие подробности от разговора им. Смята се, че Челси ясно е показал готовността си да приобщи отново Фернандес към състава и да му позволи да продължи да бъде един от основните играчи на отбора.

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През миналия сезон той отбеляза 15 гола и направи седем асистенции в 54 мача за клуба. След това помогна на Аржентина да достигне до финала на Световното първенство, където получи червен картон при загубата с 0:1 от Испания.

През тази седмица Фернандес се завърна към тренировките на Челси за първи път под ръководството на Алонсо.

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Снимки: Imago

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