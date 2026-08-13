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АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
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АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

Отборът на АЕК спечели титлата на Гърция и донесе огромна радост на феновете си, а един от най-важните футболисти за този успех бе мексиканският халф Орбелин Пинеда.

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30-годишният футболист има зад гърба си четири сезона за "жълто-черните", като във всеки един от тях бе сред най-силните им състезатели.  Не е случайно, че цели два пъти е избиран за №1 в гръцкото първенство, а последното му индивидуално отличие е именно от шампионския сезон през 2025/2026 година. През последната кампания мексиканецът записва 31 мача за първенство с 5 гола и 3 асистенции.  

Неговата агресия в центъра на терена и работата, която извършва на терена, бяха ключови за целия стил на АЕК. Статистиката показва, че той е покривал огромни периметри по терена и средно е пробягвал по 9.6 километра на мач. Към това добавяме и точно 90% точност при подаванията му, като въпреки ниския си ръст има над 55% спечелени единоборства и 5.5 средно на мач отнети топки.

Точно това постоянство и баланс в играта успяха да му спечелят и трансфер в Монтерей. Той бе продаден за 8 милиона евро, а това със сигурност ще остави празнина в центъра на терена, която от клуба ще се опитат да запълнят с хърватския национал Ловро Маер. Футболист с опит и сходни качества, но името, което направи Орбелин Пинеда, ще липсва на АЕК.   

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Във финала за Суперкупата старши треньорът на гръцкия гранд Марко Николич заложи на друго ново попълнение на тази позиция - Каан Кайринен, който пристигна от Спарта (Прага) за 4 милиона евро. Финландецът не блесна в първия си официален мач и бе заменен от ветерана Петрос Манталос.

Със сигурност напускането на мексикансия футболист дава много нови задачи, които бързо трябва да бъдат решени от сръбския треньор преди битките с шампиона на България - Левски.

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Снимки: Imago

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