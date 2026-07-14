Ювентус подготвя първа оферта за скандалния нападател на САЩ и за бивш играч на Милан

Ювентус поддържа интереса си към нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун и подготвя първа оферта за свободния агент Франк Кесие, съобщава италианският вестник Gazzetta dello Sport. Острието на националния отбор на САЩ бе един от хората в разразилия се сериозен скандал на Мондиал 2026, когато бе изгонен на 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина, но след намеса на президента Доналд Тръмп и обаждания до ФИФА наказанието му бе отменено. 29-годишният Кесие пък отказа да поднови договора си с Ал Ахли и е отворен за завръщане в Серия А. Пречка обаче би могло да се окаже искането от страна на агента на футболиста за над 5 милиона евро бонус при подписване.

Бивш халф на Милан се надява на трансфер в Ювентус, който обаче има други приоритети

Нападателят на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани остава основна цел на Ювентус, но „бианконерите“ водят преговори с френския гранд вече няколко седмици и заплашиха, че ще се оттеглят, ако парижани не намалят финансовите си изисквания. На този фон, футболистът на Монако Балогун се очертава като реална опция за клуба от Торино, след като още през юни The Athletic разкри, че американецът планира трансфер през лятото.

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Снимки: Gettyimages