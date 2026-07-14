Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Ювентус
  3. Ювентус подготвя първа оферта за скандалния нападател на САЩ и за бивш играч на Милан

Ювентус подготвя първа оферта за скандалния нападател на САЩ и за бивш играч на Милан

  • 14 юли 2026 | 16:08
  • 243
  • 0

Ювентус поддържа интереса си към нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун и подготвя първа оферта за свободния агент Франк Кесие, съобщава италианският вестник Gazzetta dello Sport. Острието на националния отбор на САЩ бе един от хората в разразилия се сериозен скандал на Мондиал 2026, когато бе изгонен на 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина, но след намеса на президента Доналд Тръмп и обаждания до ФИФА наказанието му бе отменено. 29-годишният Кесие пък отказа да поднови договора си с Ал Ахли и е отворен за завръщане в Серия А. Пречка обаче би могло да се окаже искането от страна на агента на футболиста за над 5 милиона евро бонус при подписване.

Бивш халф на Милан се надява на трансфер в Ювентус, който обаче има други приоритети
Бивш халф на Милан се надява на трансфер в Ювентус, който обаче има други приоритети

Нападателят на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани остава основна цел на Ювентус, но „бианконерите“ водят преговори с френския гранд вече няколко седмици и заплашиха, че ще се оттеглят, ако парижани не намалят финансовите си изисквания. На този фон, футболистът на Монако Балогун се очертава като реална опция за клуба от Торино, след като още през юни The Athletic разкри, че американецът планира трансфер през лятото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спортът е част от сърцето на Атланта

Спортът е част от сърцето на Атланта

  • 14 юли 2026 | 15:40
  • 192
  • 0
От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

  • 14 юли 2026 | 15:39
  • 386
  • 0
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 2795
  • 14
Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

  • 14 юли 2026 | 15:18
  • 512
  • 0
В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

  • 14 юли 2026 | 14:45
  • 897
  • 0
От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 14:39
  • 5875
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 5167
  • 17
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 2795
  • 14
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 14826
  • 38
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 19589
  • 63
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 20424
  • 115
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 14410
  • 10