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ПСЖ продължи доминацията си над английските отбори на европейската сцена

  • 13 авг 2026 | 10:45
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Със спечелването на Суперкупата на Европа срещу Астън Вила, Пари Сен Жермен продължи успешните си резултати срещу английски отбори в турнирите на УЕФА в трети пореден сезон.

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила
Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

Доминацията на парижани срещу представители на Премиър лийг стартира през 2024/25, когато по пътя към първия си триумф в Шампионската лига те победиха Манчестър Сити, Ливърпул, Астън Вила и Арсенал. Всичко започна с победата над “гражданите” с 4:2 в ключов мач от основната фаза на турнира. В елиминациите пък ПСЖ първо отстрани мърсисайдци след 1:0 на “Анфийлд” и изпълнение на дузпи, след това се справи с бирмингамци благодарение на домакински успех с 3:1, а накрая срази и “артилеристите” с две победи с 1:0 и 2:1.

През изминалата кампания французите спечелиха първата си Суперкупа на Европа след дузпи срещу Тотнъм, след което спечелиха именно срещу “шпорите” с 5:3 като домакин в основната фаза на ШЛ. В същия етап на турнира те направиха и реми 1:1 с Нюкасъл на “Парк де Пренс”. В елиминациите ПСЖ отново беше кошмар за английските отбори. Тимът на Луис Енрике постигна четири поредни победи срещу Челси (5:2 и 3:0) и Ливърпул (два пъти по 2:0), а във финала надделя над Арсенал след изпълнение на дузпи. Снощи европейският клубен първенец защити и Суперкупата на Европа с 2:1 срещу Астън Вила.

ПСЖ е четвъртият отбор, който взима в две поредни години Суперкупата на Европа
ПСЖ е четвъртият отбор, който взима в две поредни години Суперкупата на Европа

Единственият провал на ПСЖ срещу английски съперник от началото на 2025 година насам пък беше в турнир, организиран от ФИФА - във финала на Световното клубно първенство, когато Челси възтържествува след победа с 3:0.

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Снимки: Gettyimages

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