ПСЖ продължи доминацията си над английските отбори на европейската сцена

Със спечелването на Суперкупата на Европа срещу Астън Вила, Пари Сен Жермен продължи успешните си резултати срещу английски отбори в турнирите на УЕФА в трети пореден сезон.
Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила
Доминацията на парижани срещу представители на Премиър лийг стартира през 2024/25, когато по пътя към първия си триумф в Шампионската лига те победиха Манчестър Сити, Ливърпул, Астън Вила и Арсенал. Всичко започна с победата над “гражданите” с 4:2 в ключов мач от основната фаза на турнира. В елиминациите пък ПСЖ първо отстрани мърсисайдци след 1:0 на “Анфийлд” и изпълнение на дузпи, след това се справи с бирмингамци благодарение на домакински успех с 3:1, а накрая срази и “артилеристите” с две победи с 1:0 и 2:1.
През изминалата кампания французите спечелиха първата си Суперкупа на Европа след дузпи срещу Тотнъм, след което спечелиха именно срещу “шпорите” с 5:3 като домакин в основната фаза на ШЛ. В същия етап на турнира те направиха и реми 1:1 с Нюкасъл на “Парк де Пренс”. В елиминациите ПСЖ отново беше кошмар за английските отбори. Тимът на Луис Енрике постигна четири поредни победи срещу Челси (5:2 и 3:0) и Ливърпул (два пъти по 2:0), а във финала надделя над Арсенал след изпълнение на дузпи. Снощи европейският клубен първенец защити и Суперкупата на Европа с 2:1 срещу Астън Вила.
ПСЖ е четвъртият отбор, който взима в две поредни години Суперкупата на Европа
Единственият провал на ПСЖ срещу английски съперник от началото на 2025 година насам пък беше в турнир, организиран от ФИФА - във финала на Световното клубно първенство, когато Челси възтържествува след победа с 3:0.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages