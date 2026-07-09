Белият дом защити казуса с Балогун

Белият дом защити обаждането на американския президент Доналд Тръмп до президента на ФИФА Джани Инфантино с искане за отмяна на наказанието, наложено на американския нападател Фоларин Балогън по време на Световното първенство. Този ход предизвика възмущение във футболния свят, но Вашингтон смята, че е „постигнал правилния резултат“.

На пресконференция директорът на работната група на Белия дом за Световното първенство, Андрю Джулиани, отрече някой в правителството да е смятал тази намеса за безпрецедентен жест в историята на световните първенства, който би разгневил други федерации.

The White House defended its handling of Iran's World Cup visa restrictions, with Andrew Giuliani saying Iran's decision to base itself in Mexico, instead of Tucson, was mutually beneficial for all parties involved https://t.co/vgCP3Md0mD pic.twitter.com/nNJVnAV7pY — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

„Това не създава прецедент САЩ да разглеждат нещо, което би могло да бъде измамно управление на игралното поле“, обясни Джулиани. Той изтъкна, че е имало ситуации, в които американските власти са оказвали натиск за разследване на нередности в Мейджър Лийг Бейзбол (МЛБ) или в НБА.

Когато бразилският съдия Рафаел Клаус отсъди в осминафиналния мач между САЩ и Босна и Херцеговина, че Балогун заслужава червен картон (което водеше до автоматично наказание за четвъртфинала срещу Белгия), самият Джулиани, Тръмп и министърът на търговията Хауърд Лътник обсъдили въпроса и решили президентът да се обади на Инфантино.

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Ден след разговора Дисциплинарната комисия на ФИФА обяви, че отменя наказанието на американския нападател съгласно член 27 от Дисциплинарния кодекс. Това необичайно действие предизвика протести от различни национални федерации и регионални конфедерации, както и подновени критики относно близостта между Инфантино и Тръмп.

Джулиани заяви във вторник, че САЩ приемат „много сериозно честната игра“ и „равните условия“, и увери, че американският президент „се отнася много сериозно към това, независимо дали е на игралното поле или пред урните“.

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„Искаме да гарантираме, че американците, особено като се имат предвид всички вложени федерални средства и годините подготовка за това (Световното първенство) от 2018 г. насам, ще бъдат сигурни, че поне състезанието на терена се е провело честно. И ние го направихме: успяхме да отменим този червен картон, който никога не трябваше да бъде показван. Поддържаме позицията си относно предприетите мерки“, добави той, преди да увери, че Белият дом смята, че „е постигнат правилният резултат“, аргументира се синът на Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш адвокат на Тръмп.

Джулиани настоя, че съдията Клаус не е трябвало да използва забавения каданс на ВАР, за да оцени влизането на Балогън, довело до червения картон. Той също така подчерта, че бразилският рефер буди „подозрения“, както вече беше заявил Тръмп.

„Стори ни се много подозрително, че има съдия, който преди това е бил разследван за уреждане на мачове, по-конкретно за неправомерно показване на червени картони. Това, което казвам, е, че неговият случай е бил свързан с разследване за уреждане на мачове преди няколко години в Бразилия, в което са били показвани, цитирам, „неправомерни червени картони“, каза Джулиани за Клаус, който всъщност е участвал само като свидетел в разследване на нередности в бразилския футбол.

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