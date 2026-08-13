Защо Влахович пристигна в Бешикташ с домати

Душан Влахович зарадва феновете на Бешикташ, които в голям брой посрещнаха сръбския футболист на летището в Истанбул. Веднага щом излезе от самолета, феновете го обградиха, а той ясно им заяви, че е пристигнал в Турция само с една цел – да спечели титлата! Интересното обаче е, че бившият ас на Ювентус не пристигна на Босфора с празни ръце, а донесе със себе си един доста необичаен подарък.
В социалните мрежи бързо се появи видео, на което се вижда как летищният персонал поставя куфарите на Влахович на количка, а заедно с тях и – две касетки домати!
Всички веднага се запитаха защо Душан носи домати в Турция, страна, която сама по себе си е известна с изключително качествени и вкусни плодове и зеленчуци. Скоро започнаха да се обаждат и местни производители, вероятно и самите фенове на Бешикташ, които предложиха да доставят на Влахович ежедневно пресни домати до домашния му адрес, само и само да не се налага да ги носи чак от Сърбия.
Все пак причината за този ход на Влахович беше съвсем различна.
Турският журналист Емре Танривер бързо сподели тази необичайна история и даде отговор на въпроса какво всъщност правят сръбските домати в Истанбул. Както обясни, официални лица на Бешикташ били напълно възхитени от вкуса на доматите, които опитали в един от белградските ресторанти, по време на престоя си в сръбската столица, докато преговаряли с нашия нападател.
Влахович, като истински домакин в родния си град, се постарал да набави две касетки от същите домати за турската делегация. Кой знае, може би именно този домашен селскостопански продукт е изиграл важна „дипломатическа“ роля в милионните преговори!
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"Разбрах предисторията на историята с доматите. На официалните лица на Бешикташ, които вечеряха с Влахович в Белград, изключително много им харесал вкусът на доматите. Затова Влахович им подарил две касетки преди заминаването", написа Танривер в платформата X.
Снимки: Imago