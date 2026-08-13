Защо Влахович пристигна в Бешикташ с домати

Душан Влахович зарадва феновете на Бешикташ, които в голям брой посрещнаха сръбския футболист на летището в Истанбул. Веднага щом излезе от самолета, феновете го обградиха, а той ясно им заяви, че е пристигнал в Турция само с една цел – да спечели титлата! Интересното обаче е, че бившият ас на Ювентус не пристигна на Босфора с празни ръце, а донесе със себе си един доста необичаен подарък.



В социалните мрежи бързо се появи видео, на което се вижда как летищният персонал поставя куфарите на Влахович на количка, а заедно с тях и – две касетки домати!

🚨✈️ Dušan Vlahović (26) has arrived in Istanbul to sign for Beşiktaş! 🇷🇸⚫️⚪️ pic.twitter.com/gzkQrxzz5z — EuroFoot (@eurofootcom) August 12, 2026

Всички веднага се запитаха защо Душан носи домати в Турция, страна, която сама по себе си е известна с изключително качествени и вкусни плодове и зеленчуци. Скоро започнаха да се обаждат и местни производители, вероятно и самите фенове на Бешикташ, които предложиха да доставят на Влахович ежедневно пресни домати до домашния му адрес, само и само да не се налага да ги носи чак от Сърбия.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, yanında 2 kasa domates getirdi.pic.twitter.com/Frnd7Qj4KH — Deportes Reports (@DeportesReports) August 12, 2026

Все пак причината за този ход на Влахович беше съвсем различна.

Турският журналист Емре Танривер бързо сподели тази необичайна история и даде отговор на въпроса какво всъщност правят сръбските домати в Истанбул. Както обясни, официални лица на Бешикташ били напълно възхитени от вкуса на доматите, които опитали в един от белградските ресторанти, по време на престоя си в сръбската столица, докато преговаряли с нашия нападател.

Dusan Vlahovic: Şampiyon olmak istiyoruz. (Türkçe) pic.twitter.com/IkxtKhlgDY — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 12, 2026

Влахович, като истински домакин в родния си град, се постарал да набави две касетки от същите домати за турската делегация. Кой знае, може би именно този домашен селскостопански продукт е изиграл важна „дипломатическа“ роля в милионните преговори!

🍅 Vlahovic’in neden domates getirdiğini öğrendim. Vlahovic ile birlikte dışarıda yemek yiyen Beşiktaşlı yetkililer domateslerin lezzetini çok beğeniyor. Vlahovic de 2 kasa hediye ediyor. :) pic.twitter.com/kAzNH8b2HV — Emre Tanrıver (@emretanriver_) August 12, 2026

"Разбрах предисторията на историята с доматите. На официалните лица на Бешикташ, които вечеряха с Влахович в Белград, изключително много им харесал вкусът на доматите. Затова Влахович им подарил две касетки преди заминаването", написа Танривер в платформата X.

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Снимки: Imago