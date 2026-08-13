Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

  • 13 авг 2026 | 06:23
  • 5552
  • 7
Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

Лионел Меси изигра първия си мач след кончината на своя баща. Звездата на Интер Маями взе участие в двубоя от третия кръг на груповата фаза на Купа на Лигите срещу мексиканския Леон, завършил със загуба 2:3.

39-годишният аржентинец се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Маями, но въпреки това попадна в групата за двубоя.

Меси започна срещата на резервната скамейка, но влезе на терена веднага след почивката. За 45 минути на терена той отправи 3 удара към вратата, направи 24 подавания с 80% точност, изпълни 5 ъглови удара и даде 4 ключови паса.

Интер Маями не успя да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята си. През миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.

Отборът на Гийермо Ойос поведе в 42-рата минута с гол на Даниъл Пинтър, а пропусна и няколко чисти положения пред противниковата врата.

Даниел Арсила изравни в 50-ата минута, но много скоро Яник Брайт възстанови аванса на "чаплите". за 2:2 точен беше Хуан Пабло Домингес Чонтеко в 61-вата минута, а в 83-тата Арсила се разписа за втори път и изхвърли от турнира Меси и компания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

  • 13 авг 2026 | 05:55
  • 1710
  • 0
Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

  • 13 авг 2026 | 05:08
  • 2236
  • 0
Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

  • 13 авг 2026 | 04:41
  • 1530
  • 0
Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри

Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри

  • 13 авг 2026 | 04:17
  • 7641
  • 4
Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол

Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол

  • 13 авг 2026 | 03:56
  • 2492
  • 1
Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

  • 13 авг 2026 | 03:34
  • 1916
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 2621
  • 13
Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 43500
  • 87
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

  • 12 авг 2026 | 22:14
  • 56112
  • 150
Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

  • 13 авг 2026 | 07:40
  • 2039
  • 0
Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

  • 13 авг 2026 | 07:20
  • 1259
  • 0