Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Партизан
  3. Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

  • 13 авг 2026 | 07:20
  • 1250
  • 0
Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

Днес предстоят 35 мача реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. След тяхното изиграване ще стантясни всички двойки от плейофния кръг преди основната фаза на турнира. Снощи българският представител ЦСКА 1948 се представи достойно, но отстъпи с 1:2 на Панатинайкос след продължения и отпадна.

Програмата започва в 18:00 часа с двубоя Тобол - Партизан. Сръбският гранд свърши голяма част от работата си в първия мач, в който се наложи с 3:0.

Час по-късно Карабах ще се опита да заличи пасива си от един гол срещу Динамо (Киев). Азерит отпаднаха от ЦСКА в Лига Европа и сега се явяват на поправителен, за да стигнат до турнирната фаза на Лигата на конференциите.

Динамо (Минск) загуби само с 0:1 визитата си на Брага, а реваншът ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора.

Шведският Хамарби посреща Ракув след 0:0 в Полша. Сион ще търси домакински успех срещу Ноа от Армения, за да продължи напред, а Аустрия (Виена) ще брани аванс от един гол срещу Бейтар (Йерусалим).

Аякс разгроми Шелбърн в първия мач и реваншът едва ли ще представлява проблем за гранда от Амстердам. Хайдук (Сплит) също е спокоен за участието си в плейофния кръг, след като срази с 5:2 Жалгирис преди седмица.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

  • 13 авг 2026 | 05:55
  • 1709
  • 0
Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

  • 13 авг 2026 | 05:08
  • 2234
  • 0
Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

  • 13 авг 2026 | 04:41
  • 1525
  • 0
Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри

Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри

  • 13 авг 2026 | 04:17
  • 7629
  • 4
Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол

Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол

  • 13 авг 2026 | 03:56
  • 2480
  • 1
Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

  • 13 авг 2026 | 03:34
  • 1911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 2604
  • 13
Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

  • 13 авг 2026 | 06:23
  • 5533
  • 7
Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 43471
  • 87
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

  • 12 авг 2026 | 22:14
  • 56084
  • 150
Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

  • 13 авг 2026 | 07:40
  • 2026
  • 0