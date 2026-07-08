Националите на Белгия куфеят на YMCA в нова подигравка с Тръмп

Националите на Белгия не пропуснаха отново да "захапят" президента на САЩ Доналд Тръмп след категоричния си успех над американците с 4:1 в 1/8-финалите на Мондиал 2026. Срещата премина под знака на силно политическо напрежение заради намесата на американския президент в отменения червен картон на нападателя на янките Фоларин Балогун.

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

На терена обаче "червените дяволи" надиграха категорично един от съдомакините и след четвъртия си гол още на игрището имитираха характерния танц на Тръмп.

Ils ont réitéré dans le vestiaire 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4oPXdhRSfT — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 7, 2026

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Закачката с 47-ия американски президент продължи и в съблекалнята след двубоя. Там националите на Белгия продължиха да куфеят под звуците на популярния хит на Village People от 1978 г. YMCA. Песента се превърна в емблематична за Доналд Тръмп и т.нар. MAGA (б.ред. - Make America Great Again) движение. Политикът почти винаги пуска парчето на митингите си.

Белгийските играчи пресъздадоха отново добре познатия танц на Тръмп с размахване на юмруци, като го имитираха и се забавляваха отлично.

Тръмп за първи път използва парчето за политически събития през 2018 г., преди да я превърне в характерна закриваща песен на предизборните си митинги. Неговият отличителен танц стана една от най-разпознаваемите визуални запазени марки както на президентските му кампании през 2020 г., така и през 2024 г.

Социалните мрежи бързо разпространиха празненствата, а категоричната победа на Белгия породи куп Интернет шеги. Наред с публикацията „Отменете това“, официалният акаунт на белгийския отбор се пошегува и написа: „Нарича се ФУТБОЛ“, зачерквайки думата „сокър“. Мемета с Тръмп, брюкселската статуя на Манекен Пис и празненството на Лукаку след четвъртия гол за Белгия се разпространиха масово в рамките на часове след последния съдийски сигнал.

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