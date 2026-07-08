Нашумелият в последните дни Балогун се извини на феновете на САЩ след отпадането

Нападателят на САЩ Фоларин Балогун е уверен, че най-доброто предстои за състава на янките. Футболистът написа публикация в социалните мрежи след отпадането на националния отбор от Световното първенство след тежката загуба с 1:4 от Белгия.

My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down



Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the… pic.twitter.com/Wgk4bnpunV — Balogun (@balogun) July 8, 2026

Балогун нашумя особено в последните дни, след като ФИФА отмени червения му картон срещу Босна и Херцеговина (2:0), така че той успя да играе в мача срещу "червените дяволи". Той започна мача и беше заменен в 90+2 минута. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно дисквалификацията на Балогун.

„Дебютът ми на Световното първенство... Болезнено е да осъзная, че трябва да чакам още четири години, за да се представя отново на толкова високо ниво. Искам да се извиня на нашите фенове: в най-решаващия момент не играхме достатъчно добре и ви разочаровахме.

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Футболът в Америка ще продължи да расте и знам, че най-доброто тепърва предстои. Бъдещето принадлежи на тези, които никога не спират да вярват. Този момент ще ни даде сила. Ще се върнем. За нацията. За знамето“, написа 25-годишният Балогун, който играе за Монако.

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