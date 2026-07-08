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Нашумелият в последните дни Балогун се извини на феновете на САЩ след отпадането

  • 8 юли 2026 | 13:30
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Нападателят на САЩ Фоларин Балогун е уверен, че най-доброто предстои за състава на янките. Футболистът написа публикация в социалните мрежи след отпадането на националния отбор от Световното първенство след тежката загуба с 1:4 от Белгия.

Балогун нашумя особено в последните дни, след като ФИФА отмени червения му картон срещу Босна и Херцеговина (2:0), така че той успя да играе в мача срещу "червените дяволи". Той започна мача и беше заменен в 90+2 минута. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно дисквалификацията на Балогун.

„Дебютът ми на Световното първенство... Болезнено е да осъзная, че трябва да чакам още четири години, за да се представя отново на толкова високо ниво. Искам да се извиня на нашите фенове: в най-решаващия момент не играхме достатъчно добре и ви разочаровахме.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Футболът в Америка ще продължи да расте и знам, че най-доброто тепърва предстои. Бъдещето принадлежи на тези, които никога не спират да вярват. Този момент ще ни даде сила. Ще се върнем. За нацията. За знамето“, написа 25-годишният Балогун, който играе за Монако.

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