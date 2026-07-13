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Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун

  • 13 юли 2026 | 10:24
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Противоречивото решение за отмяна на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун е взето еднолично от председателя на дисциплинарната комисия на ФИФА, без да бъде потърсено мнението на нито един от останалите 17 членове на комисията, информира "Таймс".

Председателят Мохамад ал-Камали от Обединените арабски емирства е взел решението сам, въпреки огромното му значение. Присъдата противоречи на всички предишни дисциплинарни казуси на световни първенства, при които се налага автоматично наказание за играч, получил червен картон, и повдига още повече въпроси към ФИФА.

Камали наложи на Балогун наказание от един мач, но го отложи с изпитателен срок от една година. Това позволи на водещия голмайстор на САЩ, който беше изгонен за грубо нарушение (което обикновено води до санкция от два мача), да играе в осминафиналния двубой на страната-домакин срещу Белгия, загубен с 1:4.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп си приписа заслугата за отмяната на наказанието, заявявайки, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно червения картон. Решението на Камали предизвика огромен отзвук, като от УЕФА го определиха като „безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано“.

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн
Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Инфантино призна, че Тръмп му се е обадил за червения картон на Балогун, но настоя, че му е казал, че случаят се разглежда от „независим съдебен орган“ и „ще бъде решен своевременно от компетентните органи“.

От ФИФА не отговориха на запитването на „Таймс“ за коментар относно факта, че Камали е взел решението сам, без участието на други членове на комисията.

Много предишни дисциплинарни казуси на ФИФА също са решавани от един-единствен член на комисията, обикновено заместник-председателя Хорхе Паласио от Колумбия. Въпреки това, според публикуваните данни за над 100 предишни случая, председателят Камали досега не е бил единствен арбитър. По-важните казуси често включват трима членове на комисията, които взимат решението заедно.

Други високопоставени фигури във футбола поставиха под въпрос защо ФИФА отказва да публикува писмените мотиви за решението по случая „Балогун“, което засилва липсата на прозрачност, или дори да обясни защо наказанието на нападателя е било отменено.

Това е първият случай, в който се отменя автоматично наказание за червен картон на световно първенство, откакто тази практика е въведена. В събота Камали отказа коментар по случая и пред "Би Би Си".

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