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  3. Чави е първият чужденец начело на Нидерландия от 1978-ма

Чави е първият чужденец начело на Нидерландия от 1978-ма

  • 13 авг 2026 | 08:58
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Чави е първият чужденец начело на Нидерландия от 1978-ма

Бившият треньор на Барселона Чави беше назначен за нов селекционер на Нидерландия с четиригодишен договор. 46-годишният бивш футболист на Барселона и Испания ще стане първият чужденец начело на нидерландския национален отбор, откакто австриецът Ернст Хапел напусна поста през 1978 година.

Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол
Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

Роналд Куман подаде оставка като селекционер на Нидерландия след поражението от Мароко на 1/16-финалите на Световното първенство това лято.

„За мен е огромна чест да стана селекционер на нидерландския национален отбор“, заяви Чави. „Като човек, преминал през школата на Барселона и силно повлиян от Йохан Кройф, Ринус Михелс и други, чувствам специална връзка с нидерландския футбол. Може да се каже, че донякъде съм син на нидерландския футбол. Други велики треньори, особено Луис ван Гаал, при когото дебютирах за Барселона, и Франк Рийкард, също изиграха важна роля за изграждането ми като футболист и треньор.“

Официално: Чави застана начело на Нидерландия
Официално: Чави застана начело на Нидерландия

Чави ще дебютира начело на Нидерландия на 24 септември срещу Германия на Юрген Клоп в Лигата на нациите. Бившият старши треньор на Ливърпул Арне Слот потвърди, че е водил разговори за поста, но се оттегли от надпреварата, тъй като иска следващата му работа да бъде в клубния футбол.

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Чави, който спечели три трофея с националния отбор, беше част от състава на Испания, победил Нидерландия на финала на Световното първенство през 2010 година. Той прекрати състезателната си кариера през 2019 година и започна работа като треньор в Ал Сад, преди да поеме Барселона през ноември 2021 година. Чави изведе каталунците до титлата в Ла Лига още в първия си пълен сезон начело на отбора.

Това ще бъде първата треньорска работа на Чави, откакто напусна Барселона през 2024 година.

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