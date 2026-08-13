Това е най-доброто възможно начало на сезона, доволен е капитанът на ПСЖ

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос е доволен не само от победата над Астън Вила и от спечеления нов трофей, но придава много по-голяма тежест на чисто психологическия ефект от спечелената Суперкупата на Европа. Парижани се наложиха с 2:1 на стадиона в Залцбург и за втора поредна година прибират отличието във витрината си.

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„Това е най-добрият възможен начин да започнем сезона. Показва амбицията на играчите, клуба, мениджъра, нашия президент и нашия борд. Наистина заслужаваме този трофей. Беше много добър мач, въпреки че преди него имахме много малко тренировки. Успяхме да преодолеем трудните моменти в мача и съм щастлив да вдигна този трофей отново. Удоволствие е за мен и за отбора", коментира бразилският защитник след двубоя.

❤️💙🏆🇪🇺 Marquinhos : « C’est la meilleure des manières de démarrer une saison. Ca montre les ambitions des joueurs, du club, de l’entraîneur, de notre Président, de nos dirigeants. On mérite vraiment ce titre. C’était un très bon match avec très peu d’entraînements. On a su… pic.twitter.com/foAgvMrxv8 — Paris No Limit (@Xparisnolimit) August 13, 2026

„Чуваме нашите фенове всеки път! Още от загрявката можем да си кажем, че са там. Те наистина са разликата през целия мач. Те ни тласкат напред. Ще бъдете жизненоважни за нас отново този сезон. Надявам се, че винаги ще бъдете с нас, защото ще дадем всичко от себе си на терена, за да постигнем още велики неща този сезон!“, каза още Маркиньос след 40-ия трофей в своята кариера.

PSG captain Marquinhos adds another trophy to the cabinet 🏆🇧🇷



It’s now 𝟒𝟎 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐢𝐞𝐬 for the Brazilian. A truly remarkable career.#StanSportAU #SuperCup pic.twitter.com/wp5dMK8FlC — Stan Sport Football (@StanSportFC) August 13, 2026

На въпрос как се чувства след Световното първенство, и той като треньорът Луис Енрике призна, че все още не са намерили най-доброто си състояние. "Не беше лесно през целия мач. Но имахме композицията на играта, която беше поставена и следвахме начертания план. Щастлив съм, че спечелихме, защото това показва колко сме зрели и как вярваме в себе си“, допълни опитният бранител.

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Снимки: Gettyimages