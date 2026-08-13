Новото дете чудо в английския футбол

След осем месеца в неизвестност чакането за Брайън Маджо си заслужаваше. В сряда Астън Вила може и да загуби Суперкупата на УЕФА с 1:2 от Пари Сен Жермен в Залцбург, но нападателят направи силно впечатление, след като най-после получи възможност да покаже таланта си.

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

17-годишният футболист, който пристигна от Метц още през януари, сложи край на натрупалото се разочарование от продължилото 212 дни очакване за участие в официален мач с впечатляващ дебют. Мощният нападател, който е юношески национал на Англия до 17 години, със сигурност ще привлича още повече внимание, ако успее да запази нивото, което демонстрира в Австрия срещу двукратния пореден победител в Шампионската лига.

ФИФА не позволяваше на Вила да регистрира тийнейджъра, докато клубът не спечели обжалването си пред Спортния арбитражен съд (КАС) в началото на този месец. Той беше пуснат в действие срещу ПСЖ и бързо се отплати за доверието на мениджъра Унай Емери. От началото на годината Вила водеше битка за регистрирането на високия 193 сантиметра Маджо, който пристигна от Метц срещу 10 милиона паунда.

Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

Футболисти под 18-годишна възраст нямат право да осъществяват международни трансфери, но клубът изтъкна, че Маджо е роден в Лондон и затова би трябвало да попадне сред изключенията – въпреки че има три мача за Люксембург в приятелски срещи. След тези двубои той прие повиквателна за националния отбор на Англия до 17 години през миналата година и вече има четири гола в девет участия, като се разписа още в дебюта си срещу Венецуела.

Докато Англия търси своя бъдещ №9 след евентуалното оттегляне на Хари Кейн, през следващите години Маджо може да се намеси в този разговор. ФИФА все пак допуска някои изключения при трансфери на непълнолетни футболисти, включително когато 16 или 17-годишен играч преминава в друг клуб в рамките на Европейския съюз – от който Великобритания вече не е част.

Битката най-после беше спечелена само преди осем дни – след като през юли Вила отнесе случая до КАС – и Маджо беше добавен към групата за пътуването до Залцбург, след като не попадна в първоначалния състав. Оли Уоткинс получи почивка след участието си на Световното първенство, а Тами Ейбрахам остана на резервната скамейка. Така Емери повери мястото на върха на атаката на младока, който отбеляза четири гола по време на предсезонната подготовка.

При попадението си на „Ред Бул Арена“ той удържа натиска на еквадорския национал Вилиан Пачо и засече от въздуха центрирането на Джон Макгин. Това вероятно беше най-трудното от трите положения, които Маджо получи през изпълненото с обещаващи моменти първо полувреме. С гола си той заличи аванса на ПСЖ, даден от Хвича Кварацхелия. През второто полувреме обаче Дезире Дуе отбеляза победното попадение след проверка на системата за видеоасистент на съдиите (ВАР).

Преди да се разпише, снажният Маджо пропусна да вкара с глава от около три метра, а след това стреля покрай вратата. Въпреки това той непрекъснато създаваше проблеми на капитана на ПСЖ Маркиньос – бразилския централен защитник, който е 11-кратен шампион на Франция.

„Той игра, защото ни показа своята работоспособност и високите изисквания, които поставя към себе си“, заяви Емери. „Не става дума единствено за отбелязването на голове. Става дума и за играта в защита, за неговата отдаденост и тактическа дисциплина. Той демонстрира всичко това. Исках да използвам млади футболисти и да наблюдавам тяхното развитие. Брайън започна да бележи голове в предсезонната подготовка срещу Уолсол и Реал Сосиедад. Вече показахме на какво са способни, но те трябва да продължат да бъдат постоянни, да изискват много от себе си и да се представят на същото ниво.“

Вила търси нов нападател, като Николас Джаксън от Челси беше сред летните трансферни цели на клуба. Възможността Маджо вече да бъде използван обаче предоставя на Емери още една опция, но и поставя дилема пред него преди откриващия мач от Висшата лига срещу Брайтън на 23 август.

„Представете си млад футболист, който излиза на подобна сцена срещу ПСЖ, успява да стигне до голови положения и не позволява на разочарованието да остане в съзнанието му“, заяви пред BBC Radio 5 Live бившият нападател на Вила Дион Дъблин. „Видях как Брайън Маджо сложи ръце върху главата си за няколко секунди, а след това отново се озова в позиция за отбелязване на гол. Той прояви достатъчно смелост, за да стигне отново до подобна ситуация. Дори когато пропуска, това не го плаши. Готов е да носи тази отговорност върху раменете си. Бил съм в подобно положение и трябва да умееш да се справяш с напрежението. На 17 години той изглежда го прави с лекота.“

Маджо и другият тийнейджър в атаката Джордж Хемингс получиха своя шанс срещу ПСЖ, след като Емери настоя, че няма да прибързва със завръщането на Уоткинс, Еми Мартинес и Езри Конса. Тримата трябва да се завърнат през следващата седмица, след като получиха едномесечна почивка след Световното първенство. Мартинес загуби финала с Аржентина, докато Уоткинс и Конса помогнаха на Англия да завърши на трето място.

Маджо замести умело Уоткинс, въпреки ранните си пропуски през първото полувреме, преди да бъде заменен от Ейбрахам 18 минути преди края. Все още не е ясно дали Конса ще остане футболист на Вила за първия шампионатен мач срещу Брайтън, тъй като се очаква Арсенал да активизира усилията си за привличането на защитника.

Астън Вила пита за краен защитник на Уест Хам

Вила вече продаде Морган Роджърс на Челси за рекордните 117 милиона паунда, а Юри Тилеманс премина в Манчестър Юнайтед. Евентуалната раздяла с Конса би била поредният тежък удар за клуба след спечелването на Лига Европа през миналия сезон и класирането за Шампионската лига.

Вратарят Мартинес ще остане, въпреки интереса на Ювентус през това лято.

Емери добави: „Решихме да изиграем този мач с футболистите, които бяха подготвени, намираха се в добра физическа форма и при които се опитвахме да избегнем определени рискове. Начинът, по който ще управляваме натоварването на играчите, е изключително важен. Опитвам се да използвам своя опит, за да избегна някои грешки, за които разбирам, че е възможно да бъдат допуснати. Чувствам се уверен в решението си и се гордея с футболистите.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago