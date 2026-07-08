Мондиал 2026 не е завършил, но от САЩ вече се гласят да домакинстват още едно Световно съвсем скоро

Настоящото Световно първенство не е завършило, но от американската администрация вече открито заявяват желанието си да приемат нов турнир в скоро време. Макар президентът на САЩ Доналд Тръмп да се намеси в сериозен скандал по време на турнира, заявявайки открито пред медиите, че е звънял на президента на ФИФА Джани Инфантино, за да иска отмяна на червения картон на звездата на тима Фоларин Балогун за 1/8-финалния сблъсък с Белгия, той изглежда силно ангажиран с турнира. Според различни медии, Тръмп е останал много доволен от визията на турнира и различните възможности за сериозни печалби и би искал да използва близките си отношения с Инфантино, за да подпомогне нова кандидатура на САЩ.
Следващите две световни първенства са в Испания, Португалия и Мароко през 2030 година, но в него като официални съдомакини се броят още и Аржентина, Парагвай и Уругвай, които ще домакинстват на по няколко двубоя. Поради тази причина едновременно Европа, Африка и Азия губят своето право да опитват да приемат домакинство на Мондиал 2038 година, а от Океания до момента не са изразявали подобни амбиции, което поставя именно Северна Америка (КОНКАКАФ) като абсолютен фаворит и на практика единствена възможност.
“Ако вземем предвид, че това Световно първенство (2038) може да се разшири до 64 отбора в даден момент, мисля, че Съединените щати могат да се справят”, заяви Андрю Джулиани, който ръководи експертната работна група към Белия дом за Световното първенство през 2026 година.
Снимки: Gettyimages