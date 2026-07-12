ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

След като победното попадение на Англия срещу Норвегия в 1/4-финалния мач от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико предизвика много дискусии, ФИФА реши да направи изявление по случая и да внесе яснота.

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Твърденията, че има съмнения за легитимността на гола, тъй като топката се закача в снимачната техниха на горната част на стадиона преди да попадне в краката на Хари Кейн, започнал атаката за "трите лъва".

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Така от Световната футболна централа разпространиха видео в канала си "FIFA Media" в социалната мрежа "Х", където се използва новата звукова методика, доказваща легитимността на попадението.



Там се вижда как на графиката, отчитаща тоновете при ударите на топката, че звуковата вълна отскача чак при приземяването на коженото кълбо на тревата, а не по време на полета си.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Съмненията се породиха от това, че топата пада прекалено рязко и сменя траекторията си изведнъж, така сякаш действително нещо друго я приземява.



Разбира се, тепърва ще става ясно къде е истината, но към момента казусът сочи към разрешаване в полза на световните шампиони от 1966 г., които ще опитат да се класират на нов финал идната седмица, ако победят Аржентина на полуфиналите на Мондиала.

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