Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

  • 12 юли 2026 | 08:48
  • 356
  • 0

След като победното попадение на Англия срещу Норвегия в 1/4-финалния мач от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико предизвика много дискусии, ФИФА реши да направи изявление по случая и да внесе яснота.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Твърденията, че има съмнения за легитимността на гола, тъй като топката се закача в снимачната техниха на горната част на стадиона преди да попадне в краката на Хари Кейн, започнал атаката за "трите лъва".

Нов скандал на Мондиала заради съмнения около редовността на победния гол на Англия
Нов скандал на Мондиала заради съмнения около редовността на победния гол на Англия

Така от Световната футболна централа разпространиха видео в канала си "FIFA Media" в социалната мрежа "Х", където се използва новата звукова методика, доказваща легитимността на попадението.

Там се вижда как на графиката, отчитаща тоновете при ударите на топката, че звуковата вълна отскача чак при приземяването на коженото кълбо на тревата, а не по време на полета си.

Съмненията се породиха от това, че топата пада прекалено рязко и сменя траекторията си изведнъж, така сякаш действително нещо друго я приземява.

Разбира се, тепърва ще става ясно къде е истината, но към момента казусът сочи към разрешаване в полза на световните шампиони от 1966 г., които ще опитат да се класират на нов финал идната седмица, ако победят Аржентина на полуфиналите на Мондиала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хари Кейн изравни Уейн Рууни по мачове за Англия

Хари Кейн изравни Уейн Рууни по мачове за Англия

  • 12 юли 2026 | 03:28
  • 1203
  • 0
Белингам се нареди зад Пеле в интересна класация

Белингам се нареди зад Пеле в интересна класация

  • 12 юли 2026 | 03:18
  • 1692
  • 1
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

  • 12 юли 2026 | 02:47
  • 95401
  • 391
Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

  • 12 юли 2026 | 06:51
  • 85704
  • 228
Делова с прощална публикция

Делова с прощална публикция

  • 12 юли 2026 | 02:27
  • 2847
  • 0
Пикфорд е ненадминат сред английските национали

Пикфорд е ненадминат сред английските национали

  • 12 юли 2026 | 01:52
  • 1926
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

  • 12 юли 2026 | 06:51
  • 85704
  • 228
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

  • 12 юли 2026 | 02:47
  • 95401
  • 391
Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
  • 19469
  • 7
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 1501
  • 1
България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 08:18
  • 2221
  • 7
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 55513
  • 40