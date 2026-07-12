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МОНДИАЛ 2026, НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)

Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)

  • 12 юли 2026 | 00:32
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Отборите на Норвегия и Англия играят пре резултат 0:0 в сблъсък от 1/4-финалите на Световното първенство по футбол. Срещата се играе на емблематичния "Маями Стейдиъм" във Флорида. Главен рефер е опитният френски съдия Клеман Тюрпен.

Залогът е място на полуфиналите на Мондиала, като и двата тима извървяха впечатляващ път дотук. Ръководената от Томас Тухел Англия преодоля труден 1/8-финал, побеждавайки съдомакина Мексико с 3:2 на "Ацтека", докато сензацията Норвегия сътвори истински подвиг, отстранявайки Бразилия с 2:1 благодарение на два гола на Ерлинг Холанд. В исторически план това е 12-ият официален мач помежду им и първи на финали на Световно първенство. "Трите лъва" доминират в общата статистика със 7 победи, 3 равенства и 2 загуби. Победителят от този мач ще чака Аржентина или Швейцария в следващата фаза.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Стале Солбакен залага на двойката Ерлинг Холанд, Андреас Шелдерюп и Александър Сьорлот в предни позиции. Мартин Йодегор, Патрик Берг и Сандер Берге ще са триото в средата на терена.

Томас Тухел пък излиза с Хари Кейн на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Нони Мадуеке, Джуд Белингам и Антъни Гордън в предни позиции. Двойката опорни халфове ще бъдат Деклан Райс и Елиът Андерсън.

НОРВЕГИЯ: Ниланд, Риерсон, Айер, Волфе, Берг, Хегем, Берге, Йодегор, Шелдеруп, Холанд, Сьорлот

АНГЛИЯ: Пикфорд, Конса, Геи, Стоунс, О'Райли, Райс, Белингам, Андерсън, Мадуеке, Гордън, Кейн

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