Английските фенове ликуват след победата над Норвегия

Привържениците на Англия ликуваха след победата на техния отбор над Норвегия в четвъртфинален мач от Световното първенство по футбол.

„Това е един от онези моменти, които знам, че никога няма да забравя. Просто е страхотно“, сподели Ричард Едж, фен на Англия. „Да стигнем до полуфинал на Световно първенство е абсолютно брилянтно.“

След края на мача феновете напуснаха стадиона, като някои от тях пееха „Хей, Джуд“ в чест на Джуд Белингам.

Марк Дейвис, който подкрепяше Норвегия, заяви, че е разочарован от загубата на своя отбор, но въпреки това си е изкарал страхотно.

„Честно казано, чувствам се сякаш съм спечелил, защото самото преживяване беше победа“, каза Дейвис.

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