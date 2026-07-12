Голмайсторът на Норвегия обвини съдията след отпадането от Англия

Звездата на Норвегия Андреас Шелдерюп определи някои от съдийските решения по време на загубата от Англия като „малко горчиви“, докато скандинавците изразиха разочарованието си от отпадането от Световното първенство. Англия успя да направи обрат срещу Норвегия и да се класира за полуфиналите на Мондиала, но изравнителният гол на Джуд Белингам предизвика сериозни полемики.

ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

Норвежците влязоха в четвъртфинала като аутсайдери, но изненадващо поведоха, след като Шелдерюп отправи отличен изстрел от фланга, който се отби в гредата и влетя във вратата, давайки изненадващ аванс на тима му.

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Англия обаче успя да отговори с два гола на Джуд Белингам, който донесе победата в продълженията. Неговият изравнителен гол падна в края на първото полувреме, но от щаба на Норвегия заявиха, че топката е докоснала един от кабелите, държащи камерата над терена. Според правилата на ФИФА в такъв случай играта трябва да бъде спряна, но организацията отхвърли обвиненията, че е имало контакт.

През второто полувреме беше отсъдено и нарушение на Ерлинг Холанд, което доведе до отмяна на гол на Торбьорн Хегем. Тези решения оставиха горчив вкус у норвежците.

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„За съжаление, малките детайли не бяха в наша полза, шансовете бяха срещу нас. Някои от решенията на съдията бяха малко горчиви. Ако бяхме загубили напълно заслужено, щеше да е по-различно“, коментира Шелдеруп.

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Снимки: Gettyimages