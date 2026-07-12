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Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
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Джуд Белингам не беше съгласен с анализа на селекционера Томас Тухел за представянето на Англия при победата с 2:1 след продължения на четвъртфинала на Световното първенство срещу Норвегия и призова за повече позитивизъм. Белингам беше звездата на шоуто с два гола, докато Англия преодоля изключителната жега в Маями, а нападателят спечели четвъртата си награда за играч на мача от шест двубоя.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Отборът на Тухел трябваше да се справи по трудния начин срещу скандинавците, нуждаейки се от продължения, за да си осигури четвърти полуфинал на Световното първенство, а германецът каза, че „не е доволен от представянето“. Звездата на Реал Мадрид не прие това спокойно и оспори мнението на треньора.

„Може би той не знае какво е да играеш в такива условия срещу Ерлинг Холанд, Йодегор, Нуса, Сьорлот. Това не е лесен отбор. Така че мисля, че се опитахме да създадем позитивна среда. Трябва да продължим това и във финалната четворка“, каза Белингам

"Не мога да изказа достатъчно похвали към момчетата. Няма как да печелиш всеки мач, като вкарваш топката и правиш хиляди подавания. Понякога трябва да печелиш мръсно и ние го направихме отново тази вечер“, добави националът.

На въпрос дали е съгласен с оценката на Тухел, че Англия има късмет, той отговори: „Без коментар.“

Белингам се изравни с Хари Кейн по шест гола за турнира, след като почти сам класира тима за полуфиналите с две попадения. 23-годишният футболист каза, че е било отвъд най-смелите му мечти да бъде звездата на толкова голяма сцена, но е готов да сподели похвалите.

„Да, вероятно малко отвъд, честно казано. Аз съм уверено момче, но не мисля, че човек си ляга вечер, мечтаейки за такива мачове. Хубаво е да имам влияние и да помагам на отбора. Но, Боже мой, усилията на тези момчета . . . Толкова се гордея с това как продължават да се борят, независимо в какви ситуации се озоваваме. Те могат да бъдат наистина горди и знам, че са. И ще се погрижа и те да го почувстват“, завърши Белингам, цитиран от ДПА.

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Снимки: Gettyimages

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