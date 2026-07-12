Хендерсън: Не беше най-добрият ни мач

Английският халф Джордан Хендерсън се пошегува, че „това не е най-хубавият му час“, след като счупи ръката си, докато празнуваше победата над Мексико на осминафиналите на Световното първенство миналия уикенд. Бившият капитан на Ливърпул не игра при драматичната победа с 3:2, но успя както да получи жълт картон, така и да се контузи сериозно, падайки върху рекламно пано, докато участваше в празненствата след двубоя пред пътуващите фенове на Англия.

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Хендерсън се присъедини към английския национален отбор в петък и изгледа тренировки с гипс на ръката. 36-годишният футболист на Брентфорд беше и част от предварителната загрявка на Англия за четвъртфинала срещу Норвегия в събота вечер.

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„Всичко е наред, благодаря. Не беше най-добрият ми час, но основната ми задача беше да бъдем там, да спечелим и да се класираме за четвъртфиналите. Успяхме да го направим, така че това е основното", каза Хендерсън, когато го попитаха за ръката му по ITV.

"Бяха малко трудни няколко дни, но веднага щом се върнах в лагера, видях момчетата, имаме страхотен медицински екип, благодарен съм за това. Лекарите и хирурзите в Канзас също бяха невероятни, така че съм много благодарен и се радвам, че днес отново съм част от отбора“, добави той, цитиран от ДПА.

Единственото участие на Хендерсън на Световното първенство досега беше като късна резерва при победата с 2:0 в груповата фаза над Панама, но той ще остане с отбора на Томас Тухел до края на турнира.

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