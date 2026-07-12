Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Хендерсън: Не беше най-добрият ни мач

Хендерсън: Не беше най-добрият ни мач

  • 12 юли 2026 | 10:00
  • 210
  • 0

Английският халф Джордан Хендерсън се пошегува, че „това не е най-хубавият му час“, след като счупи ръката си, докато празнуваше победата над Мексико на осминафиналите на Световното първенство миналия уикенд. Бившият капитан на Ливърпул не игра при драматичната победа с 3:2, но успя както да получи жълт картон, така и да се контузи сериозно, падайки върху рекламно пано, докато участваше в празненствата след двубоя пред пътуващите фенове на Англия.

Джордан Хендерсън претърпял успешно операция на китката
Джордан Хендерсън претърпял успешно операция на китката

Хендерсън се присъедини към английския национален отбор в петък и изгледа тренировки с гипс на ръката. 36-годишният футболист на Брентфорд беше и част от предварителната загрявка на Англия за четвъртфинала срещу Норвегия в събота вечер.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

„Всичко е наред, благодаря. Не беше най-добрият ми час, но основната ми задача беше да бъдем там, да спечелим и да се класираме за четвъртфиналите. Успяхме да го направим, така че това е основното", каза Хендерсън, когато го попитаха за ръката му по ITV. 

"Бяха малко трудни няколко дни, но веднага щом се върнах в лагера, видях момчетата, имаме страхотен медицински екип, благодарен съм за това. Лекарите и хирурзите в Канзас също бяха невероятни, така че съм много благодарен и се радвам, че днес отново съм част от отбора“, добави той, цитиран от ДПА.

Единственото участие на Хендерсън на Световното първенство досега беше като късна резерва при победата с 2:0 в груповата фаза над Панама, но той ще остане с отбора на Томас Тухел до края на турнира. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 6894
  • 0
Норвежки фенове изпълниха улиците на Осло за мача с Англия

Норвежки фенове изпълниха улиците на Осло за мача с Англия

  • 12 юли 2026 | 09:16
  • 265
  • 0
Скалони: Днес страдахме, Швейцария ни създаде много трудности

Скалони: Днес страдахме, Швейцария ни създаде много трудности

  • 12 юли 2026 | 09:08
  • 808
  • 2
Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален

Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален

  • 12 юли 2026 | 08:50
  • 1791
  • 9
ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

ФИФА опроверга съмненията около гола на Белингам

  • 12 юли 2026 | 08:48
  • 1098
  • 0
Английските фенове ликуват след победата над Норвегия

Английските фенове ликуват след победата над Норвегия

  • 12 юли 2026 | 08:37
  • 312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

  • 12 юли 2026 | 06:51
  • 107540
  • 245
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

  • 12 юли 2026 | 02:47
  • 105267
  • 394
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 6894
  • 0
Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
  • 27924
  • 13
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 3969
  • 2
България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 08:18
  • 4632
  • 23