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  3. Българският флаг също се развя по време на 1/4-финала между Англия и Норвегия

Българският флаг също се развя по време на 1/4-финала между Англия и Норвегия

  • 12 юли 2026 | 08:32
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Късно снощи Англия успя да победи с 2:1 Норвегия след продължения и да се класира на 1/2-финалите на Световното първенство в Северна Америка. Двата тима излязоха на стадиона в Маями под зоркия поглед на куп легенди, но по трибуните имаше и едно по-съществено присъствие, а именно на българския флаг. Той бе забелязан още при излизането на двата тима на терена, когато бе развят точно зад гърба на футболистите.

На терена скандинавците поведоха с гол на Андреас Шелдерюп, но Джуд Белингам осъществи пълен образ за островитяните и в крайна сметка донесе класирането за полуфиналите, където “трите лъва” ще срещнат настоящия световен шампион Аржентина.

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Снимки: Gettyimages

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