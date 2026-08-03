Гледайте на живо: наставникът на Кайрат говори преди мача с Левски

Старши треньорът на Кайрат (Алмати) Рафаел Уразбахтин говори преди мача от третия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Левски. Брифингът на наставника е в 19:00 и ще бъде предаван на живо по Sportal.bg.

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Половин час по-късно казахстанският първенец ще проведе и официалната си тренировка на стадион „Георги Аспарухов“, като заниманието ще бъде открито в първите 15 минути за медиите.

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Двубоят между Левски и Кайрат (Алмати) е утре в 20:30 часа.

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