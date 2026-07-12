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  3. Нов скандал на Мондиала заради съмнения около редовността на победния гол на Англия

Нов скандал на Мондиала заради съмнения около редовността на победния гол на Англия

  • 12 юли 2026 | 07:46
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Двубоят между Англия и Норвегия предизвика поредната дискусионна ситуация на Мондиал 2026.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

"Трите лъва" стигнаха до драматичен успех с 2:1, а победното попадение в добавеното време на Джуд Белингам остави съмения относно легитимността си.

На телевизионното повторение се видя как топката пада прекалено рязко след изпълнение на удар от вратата на норвежкия страж Ниланд и се озовава в краката на Хари Кейн, който започва атаката.

Тук съмненията са, че топката се е ударила в техниката за заснемане в горната част на стадиона, което влияе на коженото кълбо по неестествен начин, а това поставя под въпрос легитимността на гола, който прати англичаните напред в турнира.

18 Англия - Норвегия 2:1

След края селекционерът на "викингите" отиде при съдийската бригада и потърси обяснение, което обаче не продължи прекалено дълго.

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