Нов скандал на Мондиала заради съмнения около редовността на победния гол на Англия

Двубоят между Англия и Норвегия предизвика поредната дискусионна ситуация на Мондиал 2026.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

"Трите лъва" стигнаха до драматичен успех с 2:1, а победното попадение в добавеното време на Джуд Белингам остави съмения относно легитимността си.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

На телевизионното повторение се видя как топката пада прекалено рязко след изпълнение на удар от вратата на норвежкия страж Ниланд и се озовава в краката на Хари Кейн, който започва атаката.

Тук съмненията са, че топката се е ударила в техниката за заснемане в горната част на стадиона, което влияе на коженото кълбо по неестествен начин, а това поставя под въпрос легитимността на гола, който прати англичаните напред в турнира.

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След края селекционерът на "викингите" отиде при съдийската бригада и потърси обяснение, което обаче не продължи прекалено дълго.

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