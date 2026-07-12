Нов скандал на Мондиала заради съмнения около редовността на победния гол на Англия

Двубоят между Англия и Норвегия предизвика поредната дискусионна ситуация на Мондиал 2026.
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
"Трите лъва" стигнаха до драматичен успех с 2:1, а победното попадение в добавеното време на Джуд Белингам остави съмения относно легитимността си.
На телевизионното повторение се видя как топката пада прекалено рязко след изпълнение на удар от вратата на норвежкия страж Ниланд и се озовава в краката на Хари Кейн, който започва атаката.
Тук съмненията са, че топката се е ударила в техниката за заснемане в горната част на стадиона, което влияе на коженото кълбо по неестествен начин, а това поставя под въпрос легитимността на гола, който прати англичаните напред в турнира.
След края селекционерът на "викингите" отиде при съдийската бригада и потърси обяснение, което обаче не продължи прекалено дълго.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google