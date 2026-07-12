Томас Тухел: Резултатът е фантастичен, но не съм доволен от играта ни

Селекционерът на Англия Томас Тухел не скри критичното си мнение въпреки драматичния успех над Норвегия с 2:1, който прати тима му в Топ 4 на Световното първенство по футбол през 2026 г. Германският специалист изрази смесени чувства, като подчерта, че отборът сам е усложнил задачата си на терена.

„Резултатът е фантастичен и е невероятно, че сме сред последните четири отбора на турнира. Днес обаче сами направихме живота си много, много труден и изобщо не съм доволен от представянето ни – във всеки един смисъл“, започна анализа си Тухел.

Той допълни, че желанието у футболистите е било налице, но играта е страдала от сериозни недостатъци.

„Бяхме мудни, допуснахме много технически грешки, липсваше ни скорост и постоянство. Днес просто имахме късмет“, продължи наставникът.

Той обаче категорично отхвърли възможността слабото представяне да се дължи на липса на характер.

„Не, проблемът не е в менталната нагласа. Точно обратното – момчетата показаха чиста проба характер. Работата не е в психиката, а в качеството на играта ни. Трябва да играем по-добре“, смята германецът.

Той все пак намери поводи за оптимизъм, като похвали включването на футболистите от резервната скамейка. „Рийс Джеймс беше отличен, Морган Роджърс също се представи фантастично днес. Еберечи Езе и Джед Спенс постепенно влязоха в ритъма на мача. Заслугата е изцяло тяхна, въпреки че като цяло днес бяхме късметлии.“

Попитан за поредното гениално представяне на Джуд Белингам, донесло победата на Англия, Тухел бе кратък и категоричен: „Всичко казано за него е малко. Той го прави във всеки един мач. Световна класа.“

Накрая той обърна поглед и към предстойщия полуфинал с Аржентина или Швейцария.

„Ще станем по-добри, длъжни сме да го направим. Сега обаче е време за празнуване и за осмисляне на постигнатото. Имаме три дни до следващата битка и ще ни трябва всичко налично, за да продължим напред“, завърши Тухел.

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Снимки: Gettyimages