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Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

  • 8 юли 2026 | 06:26
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Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египетската футболна асоциация е внесла официален протест във ФИФА относно съдийството в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Аржентина, завършил при резултат 2:3.

Африканският отбор изразява недоволство от няколко решения на рефера Франсоа Летексие. Според египтяните, съдията е изиграл „решаваща роля“ за победата на техния съперник.

В жалбата си Футболната асоциация на Египет настоява за разследване на спорните моменти от двубоя и иска френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъшно участие в турнира.

На четвъртфиналите на Мондиал 2026 Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на 12 юли.

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Снимки: Imago

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