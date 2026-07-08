Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египетската футболна асоциация е внесла официален протест във ФИФА относно съдийството в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Аржентина, завършил при резултат 2:3.
Африканският отбор изразява недоволство от няколко решения на рефера Франсоа Летексие. Според египтяните, съдията е изиграл „решаваща роля“ за победата на техния съперник.
В жалбата си Футболната асоциация на Египет настоява за разследване на спорните моменти от двубоя и иска френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъшно участие в турнира.
На четвъртфиналите на Мондиал 2026 Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на 12 юли.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago