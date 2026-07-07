Треньорът на Египет: Надиграхме Аржентина, но явно световният шампион не трябваше да отпада

Селекционерът на Египет Хосам Хасан отправи остри критики към съдийството след загубата с 2:3 от Аржентина в осминафинален двубой от Световното първенство

Ключов момент в мача настъпи в 58-ата минута, когато нападателят на египтяните Мостафа Зико изпрати топката във вратата на съперника и отпразнува гола, сваляйки фланелката си. Главният съдия на срещата, Франсоа Летексие, обаче отмени попадението след консултация с видеоасистентите. Причината бе нарушение на Марван Атия, който бе настъпил Лисандро Мартинес по-рано в атаката.

В 67-ата минута Зико отново отбеляза и този път голът бе зачетен, с което резултатът стана 2:0 в полза на Египет.

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„Днес играхме по-добре от Аржентина, но футболът е несправедлив и това, което се случи, беше несправедливо, въпреки че ФИФА се застъпва за „честна игра“, заяви Хасан.

„Съдията отмени гол без видима причина. Резултатът можеше да бъде 3:1, но след това Аржентина изравни. Възможно е да са се намесили търговски интереси: „не искаме Меси да отпадне, искаме световният шампион да остане в турнира“, добави той.

„Благодаря на играчите, те направиха това, което се искаше от тях, но често, дори и да направим необходимото, съдбата ни се определя от други фактори.“

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„Съжалявам, бих искал да донеса още повече радост на феновете, стигайки възможно най-далеч, но се гордея с всички играчи: показахме отлично ниво и накарахме египетския, арабския и африканския футбол да се гордеят с нас. Мразя да губя, но тази загуба е несправедлива. Във футбола има външни фактори, които обезсмислят техническите аспекти", изтъкна Хосам Хасан.

„Изправихме се срещу световните шампиони, които несъмнено се възползваха от маркетингова подкрепа, но ние имаме собствен стил и го налагахме на всички съперници от началото на това световно първенство.“

„Доволен съм от играчите и от това, което показаха, но на резултата повлияха външни фактори. Да, допуснахме грешки, но най-важното е, че не получихме това, което заслужавахме в този мач", категоричен беше бившият нападател на "фараоните".

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„Моите амбиции не свършват дотук, както и амбициите на египетския футбол, който играе изключително важна роля за Африка и арабския свят. Днес мачът беше изключително труден за нашите съперници и настоявам, че на резултата повлияха други фактори", отново подчерта Хасан.

„Благодарих на всички играчи. Много съм доволен от техните усилия, особено като се има предвид, че нашият отбор се състои предимно от играчи от националното първенство, за разлика от други отбори, чиито играчи се състезават в Европа.“

„Надяваме се, че справедливостта ще възтържествува. В първия мач срещу Белгия спрямо нас бяха взети несправедливи решения и днес отново станахме жертва на фатални грешки. Но казвам на нашите фенове: гордейте се, имате отбор, който не се страхува от нито един съперник“, завърши Хосам Хасан.

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Снимки: Imago