Обратът на Аржентина влезе в историята

Световният шампион Аржентина записа впечатляваща победа с 3:2 над Египет на осминафиналите на Мондиал 2026, след като изоставаше с 0:2 до 79-ата минута на мача.
Това се превърна в най-късния обрат от два гола пасив в историята на световните първенства, без да се броят продълженията.
При резултат 2:0 в полза на Египет в 78-ата минута, суперкомпютърът на „Опта“ оценяваше шансовете за победа на аржентинците на едва 0,6%.
"Гаучосите" намалиха с попадение на Кристиан Ромеро, след това Лионел Меси изравни с 21-вия си гол на световни финали, а драматичната победа донесе Енцо Фернандес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago