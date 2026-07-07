Обратът на Аржентина влезе в историята

Световният шампион Аржентина записа впечатляваща победа с 3:2 над Египет на осминафиналите на Мондиал 2026, след като изоставаше с 0:2 до 79-ата минута на мача.

Това се превърна в най-късния обрат от два гола пасив в историята на световните първенства, без да се броят продълженията.

78 - 🇦🇷 Argentina were trailing as of the 78th minute, the latest any team has ever been 2+ goals down in a FIFA World Cup game and come back to win without going to extra time (3-2).



Legendary. pic.twitter.com/sQUtiaoAbL — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

При резултат 2:0 в полза на Египет в 78-ата минута, суперкомпютърът на „Опта“ оценяваше шансовете за победа на аржентинците на едва 0,6%.

"Гаучосите" намалиха с попадение на Кристиан Ромеро, след това Лионел Меси изравни с 21-вия си гол на световни финали, а драматичната победа донесе Енцо Фернандес.

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Снимки: Imago