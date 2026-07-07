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ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

  • 7 юли 2026 | 21:25
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Аржентина постигна впечатляващ късен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет в осминафинална битка от Световното първенство, която ще се помни дълго. През втората част на двубоя имаше ключов момент, в който африканците реализираха за това, което трябваше да бъде 2:0 в тяхна полза. Става дума за положението при попадението на Мостафа Зико в 58-ата минута.

В крайна сметка обаче този гол не беше зачетен, защото от ВАР привикаха главния рефер Франсоа Льотексие да изгледа ситуация за евентуално нарушение срещу Лисандро Мартинес. Арбитърът прие мнението на колегите си, че в случая е имало настъпване.

Бившият водещ испански рефер Едуардо Итуралде Гонсалес обаче смята, че в случая не е имало нужда ВАР да се намесва, защото не става дума за очевидна грешка.

“Това е много незначително настъпване, което според разбирането за философията на ВАР никога не би трябвало да бъде обект на преразглеждане, а да остане съдийско решение на терена. Още от елиминационната фаза виждаме един много натрапчив ВАР. Независимо дали ни харесва, или не, ще трябва да свикваме“, сподели той пред “Ас”.

“Големият проблем е, че правилата на играта винаги са били универсални, тоест еднакви в цял свят. Откакто ВАР беше въведен, този инструмент се използва без единен критерий, поради което играчите и феновете в крайна сметка се объркват от различната му употреба в отделните състезания“, заключи бившият рефер.

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