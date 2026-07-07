Алварес за Меси: Феномен, най-добрият в историята - благодарим му за всичко!

Нападателят на Аржентина Хулиан Алварес засипа със суперлативи своя съотборник Лионел Меси след победата над Египет с 3:2 в осминафинален мач от Световно първенство.

Южноамериканците изоставаха с два гола до 79-ата минута, след което Меси се отличи с гол и асистенция.

🚨🗣️ Julián Álvarez: "There are no longer words to describe Messi, the goal he delivers is stunning, and we try to support him, accompany him, and enjoy every moment by his side.



We also thank him for everything he does for us, and for the way he treats us, he is a legend, and… pic.twitter.com/6Um7KlhtZ5 — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 7, 2026

„Вече нямам думи, с които да опиша Меси. Той прави невероятно световно първенство, а ние се стараем да го подкрепяме, да бъдем до него и да се наслаждаваме на всеки момент, прекаран с него", заяви Алварес.

„Благодарим му за всичко, което прави за нас, и за начина, по който се отнася с нас. Той е легенда, най-добрият играч в света и в историята, той е феномен“, каза още Алварес пред журналисти след срещата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago