Алварес за Меси: Феномен, най-добрият в историята - благодарим му за всичко!

Нападателят на Аржентина Хулиан Алварес засипа със суперлативи своя съотборник Лионел Меси след победата над Египет с 3:2 в осминафинален мач от Световно първенство.
Южноамериканците изоставаха с два гола до 79-ата минута, след което Меси се отличи с гол и асистенция.
„Вече нямам думи, с които да опиша Меси. Той прави невероятно световно първенство, а ние се стараем да го подкрепяме, да бъдем до него и да се наслаждаваме на всеки момент, прекаран с него", заяви Алварес.
„Благодарим му за всичко, което прави за нас, и за начина, по който се отнася с нас. Той е легенда, най-добрият играч в света и в историята, той е феномен“, каза още Алварес пред журналисти след срещата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago