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Алварес за Меси: Феномен, най-добрият в историята - благодарим му за всичко!

  • 7 юли 2026 | 22:27
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Нападателят на Аржентина Хулиан Алварес засипа със суперлативи своя съотборник Лионел Меси след победата над Египет с 3:2 в осминафинален мач от Световно първенство.

Южноамериканците изоставаха с два гола до 79-ата минута, след което Меси се отличи с гол и асистенция.

„Вече нямам думи, с които да опиша Меси. Той прави невероятно световно първенство, а ние се стараем да го подкрепяме, да бъдем до него и да се наслаждаваме на всеки момент, прекаран с него", заяви Алварес.

„Благодарим му за всичко, което прави за нас, и за начина, по който се отнася с нас. Той е легенда, най-добрият играч в света и в историята, той е феномен“, каза още Алварес пред журналисти след срещата.

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Снимки: Imago

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