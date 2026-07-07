Меси подобри рекорда на Марадона за най-много асистенции на световни първенства

Лионел Меси вече е футболистът с най-много голови подавания в историята на световните първенства.

Звездата на Аржентина записа асистенция за попадението на Кристиан Ромеро по време на осминафиналния двубой от Мондиал 2026 срещу Египет. С това голово подаване Меси вече има общо 9 асистенции на световни финали.

По този начин той подобри рекорда на своя легендарен сънародник Диего Марадона, който завърши кариерата си с 8 асистенции на най-големия футболен форум.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Lionel Messi has now broken Diego Maradona's record and is the World Cup's all-time assist leader with 9 assists! 🇦🇷💫 pic.twitter.com/QperanLQIv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Меси е първи и във вечната ранглиста на голмайсторите, като след днешното си попадение вече има 21 гола на световни първенства.

Отново днес, той стана първият футболист, който е пропуснал 4 дузпи на световни финали.

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Снимки: Imago