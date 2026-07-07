Меси подобри рекорда на Марадона за най-много асистенции на световни първенства

Лионел Меси вече е футболистът с най-много голови подавания в историята на световните първенства.
Звездата на Аржентина записа асистенция за попадението на Кристиан Ромеро по време на осминафиналния двубой от Мондиал 2026 срещу Египет. С това голово подаване Меси вече има общо 9 асистенции на световни финали.
По този начин той подобри рекорда на своя легендарен сънародник Диего Марадона, който завърши кариерата си с 8 асистенции на най-големия футболен форум.
Меси е първи и във вечната ранглиста на голмайсторите, като след днешното си попадение вече има 21 гола на световни първенства.
Отново днес, той стана първият футболист, който е пропуснал 4 дузпи на световни финали.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago