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Бастиан Швайнщайгер: Стоичков е моят герой и най-добрият футболист, когото съм гледал

  • 8 юли 2026 | 02:16
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Германската футболна легенда Бастиан Швайнщайгер направи огромно признание към най-голямото име в българския футбол - Христо Стоичков. В свое изказване пред БНТ бившият халф на Байерн (Мюнхен) не скри възхищението си от Камата, определяйки го за свой идол.

„Между другото, Стоичков, ти си моят герой. Стоичков е най-добрият играч, който съм гледал“, категоричен бе световният шампион от 2014 година, поставяйки българската звезда над всички останали велики фигури в играта.

Освен личния комплимент към Стоичков, Швайнщайгер сподели и своите анализи за текущото развитие на Световното в САЩ, Мексико и Канада. Той изрази съжаление, че родната му Германия вече е извън борбата за титлата, и посочи двата отбора, които вижда като основни претенденти за трофея. Според него Испания показва най-динамичния футбол в момента, но съставът на Франция притежава най-високото индивидуално качество, което прави и двата тима негови основни фаворити.

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Германецът обърна внимание и на представянето на Аржентина, като похвали тима за характера, показан при драматичния обрат срещу Египет. Швайнщайгер подчерта, че въпреки изключително трудния мач, „албиселесте“ са демонстрирали невероятна воля за победа.

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