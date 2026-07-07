Съставите на Аржентина и Египет, Меси с нов партньор в атака

Националните отбори на Аржентина и Египет излизат един срещу друг в Атланта, за да изиграят предпоследния 1/8-финален сблъсък от Мондиал 2026. Победителят в мача ще се изправи в следващата фаза срещу по-добрия измежду Швейцария и Колумбия.

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Аржентина: Ем. Мартинес, Молина, Ромеро, Лис. Мартинес, Таляфико, Де Пол, Паредес, Фернандес, Мак Алистър, Меси, Алварес

Египет: Шобеир, Хани, Ибрахим, Рабия, Хафез, Лашеен, Атия, Хасан, Салах, Ашур, Зико

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