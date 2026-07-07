Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Аржентина - Египет
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

  • 7 юли 2026 | 19:34
  • 5987
  • 11

Лионел Меси продължава да е лидер по отбелязани голове на световни първенства, но държи и един антирекорд. Легендарният аржентинец е на върха в класацията за най-много пропуснати дузпи на футболни финали. След като не успя да реализира от бялата точка срещу Египет, нападателят вече има четири пропуска от бялата точка (от осем опита). И досега той имаше нещастието да е начело с три пропуснати дузпи.

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Въпросните други случаи, когато Лео не е съумявал да отбележи от 11-те метра, са срещу Исландия на Мондиал 2018, срещу Полша през 2022 г. и срещу Австрия в групите сега.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Освен всичко това е първият случай в историята, когато даден футболист пропуска повече от една дузпа в рамките на един мондиал.

Това е и общо 34-та изпусната дузпа в славната кариера на Меси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Официално: Ювентус назначи бивш директор на Милан и Рома

Официално: Ювентус назначи бивш директор на Милан и Рома

  • 7 юли 2026 | 15:30
  • 2325
  • 0
Ули Хьонес настоява световен шампион да заеме ръководна роля в германския футбол

Ули Хьонес настоява световен шампион да заеме ръководна роля в германския футбол

  • 7 юли 2026 | 15:28
  • 1287
  • 0
Рууни: Всички аржентинци са за Меси, нямам същото усещане за Португалия

Рууни: Всички аржентинци са за Меси, нямам същото усещане за Португалия

  • 7 юли 2026 | 15:27
  • 3891
  • 23
Ще видим ли Канте на световно първенство за първи път от 2018-а?

Ще видим ли Канте на световно първенство за първи път от 2018-а?

  • 7 юли 2026 | 15:22
  • 3736
  • 0
Швейцария ще бъде без своята сензация в мача срещу Колумбия

Швейцария ще бъде без своята сензация в мача срещу Колумбия

  • 7 юли 2026 | 15:07
  • 5785
  • 1
Атлетико Мадрид ускорява преговорите за капитана на Спортинг, агентите му са в испанската столица

Атлетико Мадрид ускорява преговорите за капитана на Спортинг, агентите му са в испанската столица

  • 7 юли 2026 | 14:57
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Борац (Баня Лука) и Левски, трима от новите са титуляри за "сините"

11-те на Борац (Баня Лука) и Левски, трима от новите са титуляри за "сините"

  • 7 юли 2026 | 20:20
  • 8867
  • 15
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 53907
  • 426
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
  • 18444
  • 17
Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

  • 7 юли 2026 | 17:01
  • 14741
  • 7
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Джокович измъкна първия сет срещу Оже-Алиасим

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Джокович измъкна първия сет срещу Оже-Алиасим

  • 7 юли 2026 | 16:20
  • 12208
  • 3