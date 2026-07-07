Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

Лионел Меси продължава да е лидер по отбелязани голове на световни първенства, но държи и един антирекорд. Легендарният аржентинец е на върха в класацията за най-много пропуснати дузпи на футболни финали. След като не успя да реализира от бялата точка срещу Египет, нападателят вече има четири пропуска от бялата точка (от осем опита). И досега той имаше нещастието да е начело с три пропуснати дузпи.

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Въпросните други случаи, когато Лео не е съумявал да отбележи от 11-те метра, са срещу Исландия на Мондиал 2018, срещу Полша през 2022 г. и срещу Австрия в групите сега.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Освен всичко това е първият случай в историята, когато даден футболист пропуска повече от една дузпа в рамките на един мондиал.

Това е и общо 34-та изпусната дузпа в славната кариера на Меси.

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