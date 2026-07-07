Голът на живота ми, горд е Енцо Фернандес

Енцо Фернандес, с чието попадение в края тимът на Аржентина изкова победното 3:2 над Египет в лудия осминафинал от Мондиала, сподели своето вълнение от паметната вечер.

“Току-що вкарах гола на живота си. Бяхме на крачка от отпадането, но дадохме всичко от себе си. В последните 20-25 минути показахме какво означава да си аржентинец. Ние сме отбор със сърце”, заяви щастливият полузащитник.

“Очаквах с огромно нетърпение подобни моменти още от Световното първенство в Катар. Беше невероятно чувство да видя как всичко това се сбъдва с моя гол в последните минути. Благодаря на всички мои съотборници и на народа на Аржентина”, добави Енцо Фернандес.

За място на полуфиналите “гаучосите” ще спорят или с Колумбия, или с Швейцария.

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