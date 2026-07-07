Първенството е нагласено за титла на Аржентина, изригна Зико

Нападателят на Египет Мостафа Зико изрази недоволството си от случилото се в двубоя срещу Аржентина от осминафиналите на Мондиала. Той вкара втория гол за своите, които обаче загубиха с 2:3. Преди това друго негово попадение не беше признато. Според Зико всичко е предварително нагласено в полза на световните шампиони.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

“Честито на Аржентина за световната титла; първенството беше нагласено, не им трябваше нищо повече. Съдията беше несправедлив, несправедлив, несправедлив, несправедлив. Изиграхме страхотен двубой срещу действащия световен шампион. Но съдията, Франсоа Льотексие, определено беше предубеден още от самото начало на мача. Постоянно се опитваше да ни спира и искаше да ни обезвреди на терена“, заяви футболистът на “фараоните”.

29-годишният Зико е играч на Пирамидс в родината си.

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