Салах: Предпочитам да не говоря за съдийството, всички видяха какво се случи

Звездата на Египет Мохамед Салах изрази недоволство от съдийството в мача срещу Аржентина (2:3) от осминафиналите на Световно първенство. "Фараоните" водеха с 2:0, но допуснаха късен обрати напуснаха турнира.

„Преди всичко, такава беше Божията воля. Такава беше съдбата на този мач и неговия резултат. Изиграхме отлично първо полувреме и изглеждахме добре през по-голямата част от второто. Допуснахме няколко малки грешки, а що се отнася до съдийството, предпочитам да не коментирам. Всички видяха какво се случи. Нямам какво повече да добавя“, заяви Салах.

„Отмениха ни гол, а също така не ни отсъдиха дузпа. Веднага след това съперникът организира контраатака и вкара. Треньорът ни поздрави за представянето ни в турнира. Той искаше да стигнем по-далеч, но такава е Божията воля. Ще градим бъдещето върху това, което постигнахме на този турнир, и ако Бог е рекъл, ни очаква още по-успешно бъдеще“, добави той.

„Играхме срещу действащите световни шампиони и разбирахме, че ни предстои много тежък мач. Подготвихме се отлично за този съперник и това се видя още от първите минути на срещата. Но в крайна сметка Бог ни беше отредил такава съдба“, завърши Салах.

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Снимки: Imago