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  3. Ривалдо: Каквото и да се каже за Меси, ще е малко

Ривалдо: Каквото и да се каже за Меси, ще е малко

  • 8 юли 2026 | 00:32
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Бившата звезда на Барселона и бразилския национален отбор Ривалдо изказа възхищението си от играта на Лионел Меси, който продължава да пише история на Мондиал 2026 и беше в основата на драматичния обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет на осминафиналите.

„Каква самоотверженост, какъв стремеж към победа, каква борба и каква отдаденост от целия отбор! Точно това искат да виждат феновете на терена по време на световно първенство“, написа Ривалдо в социалните мрежи.

„Да се говори за Лионел Меси е като да се повтаря очевидното. Какъв футболист само! На 39 години, на своето шесто световно първенство, той продължава да показва същата страст към фланелката на Аржентина: радва се, бори се, плаче и отново се превръща в решаваща фигура", впечатлен е Ривалдо.

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„Аз съм бразилец, обичам страната си и винаги ще подкрепям нашия национален отбор. Съперничеството е неразделна част от футбола, но също така умея да признавам и да се възхищавам, когато видя великолепен мач и отбор, който оставя всичко на терена", сподели бившият нападател.

„Такива мачове правят футбола още по-велик и са истинско украшение за световното първенство. Поздравявам Аржентина за класирането в следващия кръг“, завърши бразилската легенда.

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Снимки: Imago

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