Скалони се разплака и не отговори на нито един въпрос

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони не успя да сдържи емоциите си и напусна интервюто след осминафиналния мач от Световното първенство срещу Египет, в който "гаучосите" постигнаха паметен обрат от 0:2 до 3:2.
Видимо развълнуван, Скалони се извини на журналистите и си тръгна със сълзи на очи.
На въпрос на репортер как се чувства, треньорът отговори:
"Не мога да ви гледам, извинете, твърде емоционално е. Какъв отбор само! Това е всичко... Трябва да вървя, не мога".
На четвъртфиналите „гаучосите“ ще се изправят срещу победителя от двубоя между Швейцария и Колумбия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago