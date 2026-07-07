Скалони се разплака и не отговори на нито един въпрос

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони не успя да сдържи емоциите си и напусна интервюто след осминафиналния мач от Световното първенство срещу Египет, в който "гаучосите" постигнаха паметен обрат от 0:2 до 3:2.

Видимо развълнуван, Скалони се извини на журналистите и си тръгна със сълзи на очи.

На въпрос на репортер как се чувства, треньорът отговори:

Lionel Scaloni couldn’t speak to the press after the game because he was too emotional.



The World Cup will forever be the greatest tournament in sport’s history. 🥹❤️https://t.co/L55FZTodkU — MC (@CrewsMat10) July 7, 2026

"Не мога да ви гледам, извинете, твърде емоционално е. Какъв отбор само! Това е всичко... Трябва да вървя, не мога".

На четвъртфиналите „гаучосите“ ще се изправят срещу победителя от двубоя между Швейцария и Колумбия.

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Снимки: Imago