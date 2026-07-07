Скалони: Тази победа е съизмерима с най-великите ни моменти

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони коментира драматичната победа с 3:2 над Египет в 1/8-финалите на Световно първенство. Южноамериканският тим трябваше да прави пълен обрат, след като изоставаше в резултата с 0:2 до 79-ата минута.

„Мащабът на случилото се днес е съизмерим с много от великите събития, които преживяхме с този тим. Отборът никога не спира да върви напред“, заяви Скалони след мача.

„Мисля, че през цялото време владеехме инициативата и създадохме много положения. На пейката преживявам всичко толкова силно, колкото и вие“, добави той.

Скалони се разплака и не отговори на нито един въпрос

„Работя като треньор именно заради такива моменти. Говоря за това и с моя щаб. За всички нас, които сме играли футбол, да преживеем отново подобни емоции е невероятно", призна бившият защитник.

„Египет е много добър отбор, но усещането ми е, че инициативата беше на наша страна през целия двубой. Те имаха две или три бързи атаки“, анализира специалистът.

🏆 #FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Si hay que perder, prefiero perder así. Hay maneras y maneras, pero este equipo siempre da la cara".



"Siempre me emociono. Vivir esta emoción es algo increíble". pic.twitter.com/g4V9x5Cql6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026

„Ако трябва да губиш, по-добре да е по този начин. Може да се губи по различни начини, но този отбор винаги се бори. Винаги съм емоционален. Да изпитваш такива емоции е невероятно", не скри Скалони.

„Днес беше един от онези тестове, които те каляват. Такъв е нашият отбор: когато нещата вървят зле, ние се раздаваме напълно. Имахме усещането, че в даден момент ще получим шанс и ще успеем да обърнем мача“, завърши аржентинският наставник.

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Снимки: Imago