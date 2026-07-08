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Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Енцо Фернандес вкара гол номер 3000 на световни финали

Енцо Фернандес вкара гол номер 3000 на световни финали

  • 8 юли 2026 | 00:19
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Халфът на Аржентина Енцо Фернандес влезе в историята, отбелязвайки гол номер 3000 на световни първенства. Това се случи по време на осминафиналния сблъсък от Мондиал 2026 срещу Египет, завършил 3:2 в полза на „гаучосите“.

Историческото попадение падна в 92-рата минута на мача, игран на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта. Фернандес се разписа с глава и донесе победата на своя отбор, който до 79-ата минута изоставаше с два гола.

С този гол Аржентина си осигури място на четвъртфиналите на турнира. Там действащите световни шампиони ще се изправят срещу победителя от двойката ШвейцарияКолумбия.

Гол номер 1000 на световни финали беше отбелязан през 1978 година от нидерландеца Роб Рензенбринк, а гол номер 2000 падна през 2006 година и беше дело на шведа Маркус Албак.

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Снимки: Imago

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