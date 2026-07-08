Енцо Фернандес вкара гол номер 3000 на световни финали

Халфът на Аржентина Енцо Фернандес влезе в историята, отбелязвайки гол номер 3000 на световни първенства. Това се случи по време на осминафиналния сблъсък от Мондиал 2026 срещу Египет, завършил 3:2 в полза на „гаучосите“.

Историческото попадение падна в 92-рата минута на мача, игран на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта. Фернандес се разписа с глава и донесе победата на своя отбор, който до 79-ата минута изоставаше с два гола.

🇦🇷 Enzo Fernández just etched his name into World Cup immortality!



⚽️ In a finish for the ages, he fires home the 3,000th goal in the history of the World Cup AND dramatically qualifies Argentina!



📜 History’s milestone goals:

🇫🇷 Lucien Laurent 1st goal (1930)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Bobby Collins… pic.twitter.com/hTsmor6opT — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 7, 2026

С този гол Аржентина си осигури място на четвъртфиналите на турнира. Там действащите световни шампиони ще се изправят срещу победителя от двойката Швейцария – Колумбия.



Гол номер 1000 на световни финали беше отбелязан през 1978 година от нидерландеца Роб Рензенбринк, а гол номер 2000 падна през 2006 година и беше дело на шведа Маркус Албак.

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Снимки: Imago