Меси е първият с голове в 6 поредни мача от елиминациите

Лионел Меси се превърна в първия футболист в историята, който успява да се разпише в шест последователни двубоя от елиминационната фаза на световно първенство. Статистиката по този показател се води от шампионата през 1966 г.

Звездата на Аржентина отбеляза гол при победата с 3:2 над Египет в осминафиналите на Мондиал 2026. Преди това той се разписа и срещу Кабо Верде (3:2).

6 - 🇦🇷 Lionel Messi is the first player in FIFA World Cup history to score in six consecutive knockout stage matches.



Cometh. pic.twitter.com/rjVZetLXJN — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Поредицата на 39-годишния аржентинец започна на Световното първенство през 2022 г., където той отбеляза последователно срещу Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция във финалния двубой.



Меси има общо 125 гола с екипа на "гаучосите" в 204 изиграни мача. Рекордьор по брой попадения за национален отбор е Кристиано Роналдо със своите 146 гола в 231 мача за Португалия.

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Снимки: Imago