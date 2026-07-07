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Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
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  3. Развълнуваният Меси: Направихме нещо невероятно

Развълнуваният Меси: Направихме нещо невероятно

  • 7 юли 2026 | 23:12
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Лионел Меси коментира драматичната победа на Аржентина с 3:2 над Египет на осминафиналите на Мондиал 2026. Лидерът на „албиселесте“ сподели емоциите си след впечатляващия обрат, при който "гаучосите" успяха да наваксат пасив от два гола.

„Честно казано, щастлив съм, че продължихме напред, особено предвид начина, по който го постигнахме. При 0:2 беше много трудно. Беше страхотно да се върнем в мача. Отново ни беше изключително тежко, но това е Световно първенство. Всички мачове са такива. Всичко е равностойно. Много съм щастлив“, заяви Меси.

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„Това беше облекчение за всички, като се има предвид как се развиваше двубоят. Не е лесно да губиш с 0:2... Но, както винаги казвам, този отбор никога не се предава и се бори до самия край“, добави той.

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„Имахме късмет, че Кристиан Ромеро вкара не твърде късно, оставаше ни още време и успяхме да обърнем резултата още в редовното време. Това, което отборът направи днес, беше невероятно. Много се радвам, че хората могат да продължат да се наслаждават на нашата игра. Надявам се да продължим в същия дух“, завърши капитанът на Аржентина.

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Снимки: Imago

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