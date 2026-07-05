Хари Кейн: Срещу Мексико трябва да покажем характер и борбеност

Капитанът на английския национален отбор, Хари Кейн, коментира предстоящия осминафинален сблъсък срещу Мексико от Световното първенство по футбол.

„Имаме още много работа за вършене. В елиминациите най-важното е да продължиш напред. В момента успяваме да печелим с характер и борба, и точно това трябва да продължим да правим“, заяви Кейн, цитиран от пресслужбата на ФИФА.

Двубоят между Англия и Мексико от осминафиналите на Мондиала ще се състои в нощта на понеделник, 6 юли, от 3:00 часа.

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Снимки: Gettyimages