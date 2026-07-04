Последно: Мексико - Англия остава по програма

Началният час на двубоя между Мексико и Англия на “Ацтека” от Световното първенство няма да бъде променян и срещата ще си започне по програма от 03:00 часа българско време в нощта на неделя срещу понеделник, потвърдиха от ФИФА, цитирани от “Скай Спортс”.
Снощи се обмисляше вариант 1/8-финалът да бъде изместен с шест часа по-рано - за 21:00 часа българско време в неделя, което в местно време в Мексико е от 18:00 за 12:00 часа на обяд. Това беше заради прогнозите, че в предвидения за начален час на сблъсъка има 90% вероятност за буря с мълнии.
Последва обаче остра реакция и от двата отбора, защото така се обърква програмата им за подготовка. Отделно хиляди фенове имат планирани пътувания, съобразени с оригиналния начален час, а шестчасова промяна би поставила под въпрос достигането им до стадиона навреме.
От ФИФА заявиха, че няма планове да бъде променян началният час, а атмосферните условия ще бъдат следени до последния момент. Според регулациите ръководният орган има право да "отмени, пренасрочи, или да премести един или повече двубои по всякаква причина и по собствено усмотрение, включително като резултат от форсмажорни обстоятелства или заради съображения за здравето, безопасността, или сигурността."
Иначе през последните часове в Мексико Сити вали дъжд.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google