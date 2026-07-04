Във формата на живота си съм, надъхан е Хари Кейн

Лидерът на националния отбор на Англия Хари Кейн усеща, че се намира в най-добрата форма в своята кариера и е амбициран да продължи впечатляващата си голова серия през този изключителен за него сезон. Той се превърна в герой за „Трите лъва“, след като с два късни гола донесе обрат от 0:1 до 2:1 срещу ДР Конго. Победата класира тима на Томас Тухел за осминафиналите на Световното първенство, където съперник ще бъде един от домакините – Мексико.

„Този сезон е перфектен за мен. Имам 72 попадения до момента и се надявам да добавя още няколко. Мисля, че това е с почти 20 повече от най-доброто ми постижение досега, а съм имал някои доста добри сезони“, заяви 32-годишният нападател в подкаста Lion's Den.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Имал съм силни моменти, но що се отнася до усещането ми в момента, мисля, че като цяло се чувствам толкова добре на терена, колкото едва ли някога преди“, добави той.

Преди да се присъедини към лагера на Англия за Мондиала, Кейн изигра ключова роля за Байерн (Мюнхен), помагайки на тима да защити титлата си в Бундеслигата и да спечели Купата на Германия, отбелязвайки 61 попадения.

„Без значение от ситуацията или шанса, който получавам, чувствам, че мога да вкарам. Мисля, че просто всичко се нареди в правилния момент. За да участваш на големи турнири, ти трябва и малко късмет, за да си във върхова физическа форма, което не винаги е лесно след тежък сезон. Тази година от тази гледна точка беше приятна. За мен всичко е свързано със следващия мач. В добро състояние съм. Просто искам следващият двубой да дойде, а е хубаво, че мачовете следват бързо един след друг“, коментира Кейн.

Неговият съотборник Антъни Гордън, който асистира и за двата му гола срещу ДР Конго, го определи като най-великия футболист, обличал фланелката на Англия.

„Този сезон той е надминат единствено от Меси - каза Гордън. - Лионел Меси е най-великият за всички времена. Той е единствен по рода си, а веднага след него е Хари. Не може да има по-голям комплимент от това. Това, което той прави този сезон, е нещо невиждано досега, никой английски играч не го е постигал. Той е невероятен, постоянството му всеки ден, способността му да стреля от всякакъв ъгъл е най-доброто, което съм виждал. Мисля, че като нация вероятно трябва да го ценим много повече, защото той е най-добрият, който някога е носил екипа на Англия.“

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