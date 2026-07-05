Английски фен, изчезнал по пътя за Световното, беше открит в бар в Барселона

Това, което започва като пътуване за подкрепа на английския национален отбор на Световното първенство, се превръща в международно издирване. 65-годишен фен, идентифициран като Майкъл Хюит и известен като „Малкия Мик“, е открит в бар в Барселона, 10 дни след като семейството му съобщава за изчезването му на Интерпол и испанската полиция.

Според информация на “Би Би Си” Майкъл Хюит е уведомил близките си, че ще пътува до Съединените щати, за да присъства на мачовете на Англия, но те губят връзка с него на 21 юни. Липсата на контакт предизвиква тревога и дава началото на разследване за установяване на местонахождението му.

Планът на запалянкото е бил да направи прекачване в Барселона, преди да отлети за Бостън за двубоя между Англия и Гана. По време на пътуването обаче той губи мобилния си телефон, където е съхранявал самолетните си билети. Това му попречва да продължи пътуването си, както и да се свърже със семейството си. Без да знае, че е издирван, запалянкото решава да остане в каталунската столица.

Разследването установява, че Майкъл Хюит никога не е влизал в САЩ, тъй като не е имало регистрирано сканиране на паспорта му на граничния контрол. В същото време полицията в Западен Йоркшир проверява дома му в Лийдс и потвърждава, че той не се е прибирал.

В крайна сметка мъжът е открит в бар в Барселона, където заявява, че е останал, за да се „наслаждава на мача“, след като е останал без телефон и без достъп до документите си за пътуване. Неговият брат, Гари Хюит, отпразнува щастливата развръзка в социалните мрежи и изрази облекчението на цялото семейство, че 10-дневната несигурност е приключила благополучно.

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